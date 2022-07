Suzuki XL7, VinFast VFe34 lọt top ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Ảnh hưởng của việc thiếu linh kiện sản xuất lắp ráp đã khiến nhiều hãng xe thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Kéo theo đó là doanh số bán hàng tại thị trường ôtô Việt sụt giảm đáng kể. Dựa theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motors và VinFast, top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2022 cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, với doanh số 1.451 xe bán ra, Toyota Corolla Cross đã vươn lên dẫn đầu toàn thị trường ôtô Việt tháng 6/2022. So với tháng 5 đạt 1.717 xe, doanh số tháng 6 của Corolla Cross đã giảm 15,5%. Vị trí thứ 2 thuộc về mẫu bán tải Ford Ranger với 1.410 xe bán ra trong tháng 6, giảm hơn 15% so với tháng 5 đạt 1.675 xe. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn giúp Ford Ranger duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc và tăng tới 7 bậc trong top 10 xe ôtô bán chạy so với tháng trước đó. Xếp ngay sau Ford Ranger là mẫu xe "made in Vietnam" VinFast Fadil với doanh số 1.338 xe. So với tháng 5/2022 đạt 1.909 xe, doanh số bán VinFast Fadil tháng 6 giảm tới hơn 29%, song vẫn giúp mẫu xe này giữ được vị trí thứ 3 trong top xe bán chạy. Vị trí thứ 4 là Hyundai Accent với 1.086 xe bán ra trong tháng 6, giảm tới 40,5% so với tháng trước đạt 1.824 xe. Tuy vậy, mẫu xe của Hyundai vẫn tăng 1 bậc so với tháng trước, đồng thời dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Xếp ngay sau xe Hyundai Accent là KIA Sonet với doanh số đạt với 887 xe. Đây là cái tên mới toanh trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt, đồng thời trở thành mẫu xe có doanh số tốt nhất của THACO-KIA, vượt qua nhiều đàn anh như Seltos hay K3. Ở vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy tháng 6 tiếp tục là một cái tên hoàn hoàn mới. Cụ thể, với doanh số 830 xe, Hyundai Creta lần đầu góp mặt trong top 10 xe bán chạy của tháng. So với tháng 5 đạt 935 xe, doanh số tháng 6 của Creta đã giảm 11,2%. Gây bất ngờ lớn nhất trong top 10 xe bán chạy tháng 6 có lẽ là Mitsubishi Triton khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội để xếp ở vị trí thứ 7. So với doanh số 75 xe của tháng trước thì Mitsubishi Triton tăng trưởng gấp hơn 10 lần trong tháng 6 vừa qua với 793 xe. Nhờ vậy, đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe bán tải của Mitsubishi góp mặt trong top xe bán chạy. Bên cạnh đó, mẫu xe điện VinFast VFe34 cũng gây bất ngờ khi lần đầu lọt top xe bán chạy. Cụ thể, doanh số bán VinFast VFe34 tháng 6 đạt 782 xe, tăng 74,5% so với tháng 5 đạt 448 xe. Nhờ kết quả này mà VFe34 xếp ở vị trí thứ 8 trong top 10 xe bán chạy tháng 6. Mẫu MPV nhà Suzuki sau nhiều tháng vắng mặt trong top xe bán chạy nhất Việt Nam đã xuất sắc vượt lên. Trong tháng 6/2022, Suzuki XL7 bán được 752 xe, xếp thứ 2 trong phân khúc MPV cỡ nhỏ và đứng thứ 9 toàn thị trường. Với thành tích bán được 887 xe, Sonet cán đích tại vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Đồng thời, với sự hụt hơi của 2 "đàn anh" Seltos và K3, Kia Sonet cũng xuất sắc trở thành mẫu xe có doanh số tốt nhất của hãng xe Hàn Quốc trong tháng 6/2022 tại thị trường Việt Nam. Video: Top xe bán chạy tháng 5/2022 tại Việt Nam.

