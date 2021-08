Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam - Vinfast Fadil "ông vua doanh số"

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) trong tháng 7/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.035 xe, bao gồm: 10.411 xe du lịch; 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 34%; xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước. Đáng chú ý, top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng cũng có nhiều xáo trộn. Trong tháng 7 vừa qua, "ngôi vua doanh số" thuộc về mẫu xe Vinfast Fadil giá rẻ với doanh số bán ra đạt 2.982 chiếc, tăng đến 16,8% so với tháng 6/2021 (2.552 chiếc). Cộng dồn sau 6 tháng đầu năm doanh số đạt 13.055 chiếc. Tính nửa đầu 2021, Vinfast Fadil là mẫu xe cỡ A bán chạy nhất, vượt xa đối thủ Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Với lượng bán ra giảm tới 33,3% so với tháng trước, tuy nhiên Toyota Vios vẫn giữ vị trí số 2 trong top ôtô bán chạy nhất tháng 7/2021. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Toyota Vios bán được 10.967 chiếc. Sau nhiều tháng liên tiếp bị Hyundai Accent vượt mặt về doanh số, Vios đã lấy lại được phong độ của mình và tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Ford Ranger đã xuất sắc lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 7 vừa qua. Thậm chí với mức doanh số 1.310 xe tăng tới 73,7% so với tháng 6, cộng dồn doanh số nửa đầu 2021 mẫu xe được mệnh danh "vua bán tải" nhà Ford bán ra được tới 8.222 xe tại Việt Nam. Trong tháng 7/2021, Kia Cerato bán ra được 1.013 chiếc, giảm 23,5 % so với tháng 6 (bán 1.325 xe). Trong tháng 7 vừa qua, giá bán của Kia Cerato được giảm xuống mức rẻ ngang các mẫu xe hạng B như Toyota Vios hay Honda City. Hiện Kia Cerato 2022 phiên bản mới cũng sắp sửa được ra mắt tại thị trường Việt. Hyundai Accent vẫn "dậm chân tại chỗ" và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng xe bán chạy tháng 7 tại Việt Nam với doanh số đạt 983 chiếc, giảm tới 28,3% so với tháng 6. Tính cả 7 tháng của năm 2021, Hyundai Accent đã bán được 10.932 chiếc. Trong tháng 7 vừa qua, Hyundai SantaFe đã bị sụt giảm tới 30,5% so với tháng trước đó (với 1.313 chiếc). Với mức doanh số này, khiến mẫu xe này tụt 1 bậc so với tháng trước trong top 10 xe bán chạy. Doanh số cộng dồn trong 7 tháng đầu năm 2021 của SantaFe đạt 6.360 chiếc. Xếp thứ 6 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam tháng 7/2021 vừa qua, mẫu xe SUV "hàng hot" Toyota Corolla Cross nhập khẩu chỉ bán được 863 chiếc, giảm 12,4% và tụt 1 bậc so với tháng trước. Theo nhiều nguồn tin, Corolla Cross khan hàng bởi nguồn cung do đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Grand i10 là cái tên thứ ba của Hyundai có mặt trong top xe bán chật nhất và đứng ở vị trí thứ 8. Tháng 7/2021 vừa qua, mẫu xe hạng A này bán được 805 chiếc, giảm 18,1% so với tháng 6. Với kết quả này, nó đã bị đối thủ Vinfast Fadil bỏ khá xa. Hiện Hyundai Grand i10 2021 mới đã có mặt tại Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực để mẫu xe này cải thiện doanh số trong tháng tới. Vinfast Lux A2.0 góp mặt trong top 10 xe bán chạy sau nhiều tháng vắng mặt với doanh số đạt 778 chiếc, tăng nhẹ 1% so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng của năm 2021, xe đạt doanh số 3.336 chiếc bán ra thị trường ôtô Việt Nam. Trong tháng 7/2021, Kia Seltos chỉ bán được 767 chiếc ra thị trường, giảm tới 42% so với tháng 6. Tuy vậy, kết quả trên cũng vừa đủ để mẫu SUV hạng B của Kia có mặt trong top 10 xe bán chạy. Tính tổng cộng năm 2021, đã có 7.976 xe Seltos đến tay khách hàng tại Việt Nam. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 7/2021.

