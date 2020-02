Suzuki XL7 từ 390 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Sau khi được ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng 8 năm ngoái với tên gọi “XL6”. Đến nay, mẫu MPV được phát triển dựa trên nền tảng của Ertiga thế hệ mới đã “cập bến” Đông Nam Á, ra mắt tại Indonesia với tên gọi Suzuki XL7 2020 mới. Khi nhìn vào tổng thể, mẫu xe MPV Suzuki XL7 mang kích thước và phong cách thiết kế tương đồng với “người anh em” Ertiga. Hãng Suzuki đã định vị cho XL7 nằm ở phân khúc cao cấp hơn so với Ertiga, số ‘’7’’ trong tên gọi XL7 của xe mang ý nghĩa chỉ chỗ ngồi trên xe. Suzuki XL7 thực chất là một mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, nhưng mang phong cách của xe SUV. Chính vì thế, XL7 có thiết kế mạnh mẽ và cá tính hơn so với Ertiga. Phần đầu XL7 mang cụm lưới tản nhiệt thiết kế rộng và tích hợp một thanh mạ crôm chính giữa làm điểm nhất nổi bật, trang bị cụm đèn pha và đèn hậu LED. Cụm đèn sương mù được đặt trong hốc nhựa bên dưới và tích hợp ốp nhựa cản trước. Suzuki XL7 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng (mã K158) dung tích 1.5L (1.562 cc) sản sinh công suất tối đa 103 mã lực với mô-men xoắn cực đại 138Nm tại vòng tua từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp và sàn 5 cấp. Suzuki XL7 đi kèm với các trang bị an toàn bao gồm: phanh ABS & hỗ trợ phanh điện tử, 02 túi khí SRS phía trước, neo ghế trẻ em ISOFIX, có khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử, khoá chống trộm immobilizer, hỗ trợ lái với cảm biến đỗ xe & camera lùi. Tại Indonesia, Suzuki XL7 có tổng cộng các lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Đen (Prime Cool Black0, Trắng (Pearl Snow White), Đỏ (Burgundy Burgundy Red), Xám (metallic Magma Grey), và Đen/Cam (Rising Oraneg + Black) và Trắng Đen (Brave Khaki + Black) cho phiên bản Alpha.Giá xe Suzuki XL7 từ 230 - 267 triệu Rupiah (khoảng 390 - 453 triệu đồng).3 triệu đồngsẽ được lắp ráp tại nhà máy Suzuki ở Cikarang, West Java (Indonesia), sau đó sẽ được xuất đi nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, Suzuki Việt Nam đã “rục rịch” chuẩn bị giới thiệu XL7 tại thị trường Việt trong vài tháng sắp tới, khi mới đây một chiếc XL7 đã được ghi hình khi đang trên xe vận chuyển. Video: MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Suzuki XL7 mới sắp về Việt Nam.

