Suzuki XL7 Hybrid "giá mềm" sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 8/2024

Sau những thông tin đồn thổi, cuối cùng Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới cũng hé lộ thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ chính thức trình làng vào ngày 20/8/2024 tới đây. Trên trang chủ của Suzuki Việt Nam cũng đã xuất hiện hình ảnh "úp mở" của XL7 Hybrid. Hiện thiết kế của mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid đã không còn là ẩn số vì mẫu xe này từng ra mắt nhiều thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên theo công bố của nhà sản xuất, Suzuki XL7 Hybrid 2024 về Việt Nam sẽ có nhiều nâng cấp đáng giá nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Hyundai Stargazer X. Trong đó, Cruise Control là tính năng mà nhiều chủ xe XL7 đã mong chờ từ lâu. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung tính năng đèn bật/tắt tự động và gương gập điện tự động. Về thiết kế, XL7 Hybrid mới có thêm phần ốp chrome ở lưới tản nhiệt trước và kính hậu. Bảng màu ngoại thất của xe cũng được bổ sung các tùy chọn mới và kiểu phối 2 tông màu. Với bản 2 tông màu, các chi tiết như nóc xe và gương chiếu hậu sẽ sơn màu đen, còn các chi tiết chrome và vành vẫn giữ màu sáng. So với phiên bản cũ, Suzuki XL7 Hybrid 2024 chỉ thay đổi nhẹ ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt và vành hợp kim 16 inch đều sơn màu đen, nẹp mạ crôm phía dưới kính sau hay logo "Hybrid" ở cửa cốp... Bên trong Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ tiếp tục là không gian nội thất 7 chỗ ngồi như cũ nhưng có thêm màu mới, ví dụ như xám phối đen. Thêm vào đó là những chi tiết ốp giả gỗ trên cụm điều khiển trung tâm. Ở các bản cao cấp, Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình và gương chiếu hậu kỹ thuật số dạng cảm ứng mới. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid bản Beta và Alpha sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid có tên đầy đủ là Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), tương tự người anh em Ertiga Hybrid. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với pin lithium-ion 10 Ah 12V và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). Nhờ đó, sức mạnh động cơ của mẫu MPV Suzuki XL7 Hybrid tăng nhẹ lên 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Trong khi đó, bản Zeta tiêu chuẩn tại Indonesia sẽ vẫn dùng động cơ xăng 1.5L như cũ. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Tuy nhiên khi về bán ở thị trường Việt Nam, dự đoán mẫu xe này sẽ bỏ đi phiên bản số sàn giống như thế hệ cũ.Giá xe Suzuki XL7 Hybrid tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này tăng giá so với phiên bản cũ, tương tự công thức từng được áp dụng cho Suzuki Ertiga Hybrid. XL7 Hybrid tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện đã có thông tin về việc hãng Suzuki ngừng bán dòng xe Ertiga Hybrid ở thị trường Việt Nam. Sau khi Ertiga Hybrid biến mất, XL7 Hybrid sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Suzuki XL7 Hybrid 2024 sắp bán tại Việt Nam.

Sau những thông tin đồn thổi, cuối cùng Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới cũng hé lộ thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ chính thức trình làng vào ngày 20/8/2024 tới đây. Trên trang chủ của Suzuki Việt Nam cũng đã xuất hiện hình ảnh "úp mở" của XL7 Hybrid. Hiện thiết kế của mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid đã không còn là ẩn số vì mẫu xe này từng ra mắt nhiều thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên theo công bố của nhà sản xuất, Suzuki XL7 Hybrid 2024 về Việt Nam sẽ có nhiều nâng cấp đáng giá nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Hyundai Stargazer X. Trong đó, Cruise Control là tính năng mà nhiều chủ xe XL7 đã mong chờ từ lâu. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung tính năng đèn bật/tắt tự động và gương gập điện tự động. Về thiết kế, XL7 Hybrid mới có thêm phần ốp chrome ở lưới tản nhiệt trước và kính hậu. Bảng màu ngoại thất của xe cũng được bổ sung các tùy chọn mới và kiểu phối 2 tông màu. Với bản 2 tông màu, các chi tiết như nóc xe và gương chiếu hậu sẽ sơn màu đen, còn các chi tiết chrome và vành vẫn giữ màu sáng. So với phiên bản cũ, Suzuki XL7 Hybrid 2024 chỉ thay đổi nhẹ ở một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt và vành hợp kim 16 inch đều sơn màu đen, nẹp mạ crôm phía dưới kính sau hay logo "Hybrid" ở cửa cốp... Bên trong Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ tiếp tục là không gian nội thất 7 chỗ ngồi như cũ nhưng có thêm màu mới, ví dụ như xám phối đen. Thêm vào đó là những chi tiết ốp giả gỗ trên cụm điều khiển trung tâm. Ở các bản cao cấp, Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình và gương chiếu hậu kỹ thuật số dạng cảm ứng mới. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid bản Beta và Alpha sẽ dùng hệ truyền động mild hybrid có tên đầy đủ là Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), tương tự người anh em Ertiga Hybrid. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với pin lithium-ion 10 Ah 12V và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). Nhờ đó, sức mạnh động cơ của mẫu MPV Suzuki XL7 Hybrid tăng nhẹ lên 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Trong khi đó, bản Zeta tiêu chuẩn tại Indonesia sẽ vẫn dùng động cơ xăng 1.5L như cũ. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Tuy nhiên khi về bán ở thị trường Việt Nam, dự đoán mẫu xe này sẽ bỏ đi phiên bản số sàn giống như thế hệ cũ. Giá xe Suzuki XL7 Hybrid tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này tăng giá so với phiên bản cũ, tương tự công thức từng được áp dụng cho Suzuki Ertiga Hybrid. XL7 Hybrid tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện đã có thông tin về việc hãng Suzuki ngừng bán dòng xe Ertiga Hybrid ở thị trường Việt Nam. Sau khi Ertiga Hybrid biến mất, XL7 Hybrid sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Suzuki XL7 Hybrid 2024 sắp bán tại Việt Nam.