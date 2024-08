Suzuki XL7 Hybrid giá chỉ 599 triệu, “ăn” 5,9 lít xăng/100 km

Hãng xe Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe XL7 ở thị trường Việt Nam. Đúng như thông tin từ trước đó, Suzuki XL7 2024 tại Việt Nam được bổ sung động cơ mild hybrid mới, tương tự người anh em Ertiga Hybrid. Về ngoại hình, Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới không thay đổi nhiều, xe được bổ sung một số chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt và vành la-zăng sơn màu đen, tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Phía sau xe có thêm viền mạ crôm trang trí và logo Hybrid mới trên cửa cốp. Điểm nhấn tiếp theo của xe là đèn pha tự động, đèn chờ dẫn đường (Guide Me Light) và gương chiếu hậu gập điện mới. Trong đó, Guide Me Light có chức năng duy trì đèn chiếu sáng khi xe đã tắt hoàn toàn, giúp người lái dễ dàng quan sát trong lúc di chuyển đến xe hoặc trở về nhà. Suzuki XL7 Hybrid tại Việt Nam có 7 lựa chọn màu sắc, bao gồm Khaki, Đen, Xám, Trắng, Trắng ngà - Đen, Cam - Đen và Trắng - Đen. Ở 3 phiên bản phối 2 màu, mẫu MPV Suzuki XL7 Hybrid thế hê mới đi kèm nóc và ốp gương chiếu hậu được sơn đen tương phản với thân xe. Bên trong xe, Suzuki XL7 Hybrid được trang bị trần xe màu xám nhạt mới thay cho màu be cũ, kết hợp cùng viền trang trí màu bạc liền mạch từ cửa hông, qua khu vực bảng điều khiển và vô lăng. Chi tiết ốp nhựa trang trí trên cánh cửa cũng được đổi mới thành họa tiết vân gỗ mới. Chưa hết, mẫu xe này còn được bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây thay vì có dây như trước. Trong khi đó, màn hình đa thông tin MID trong bảng đồng hồ sẽ hiển thị thêm chỉ số năng lượng và quá trình Hybrid hoạt động. Đặc biệt, Suzuki XL7 Hybrid 2024 cuối cùng cũng đã có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Hệ thống này cho phép xe có thể tự duy trì tốc độ đã thiết lập mà không cần phải thao tác chân ga thường xuyên, mang đến cảm giác nhàn nhã hơn cho người lái. Điểm nhấn của Suzuki XL7 Hybrid chính là hệ truyền động Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), kết hợp động cơ xăng với máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin lithium-ion. Động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm như phiên bản cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Theo hãng Suzuki, ISG có chức năng chuyển đổi động năng thành điện năng thông qua hệ thống phanh tái sinh để tích trữ lại năng lượng cho pin và ắc quy khi xe giảm tốc. Ngoài ra, ISG còn đóng vai trò như một mô-tơ dẫn động để hỗ trợ, tiếp sức khi xe tái khởi động hoặc khi cần tăng tốc, lên dốc một cách mượt mà và nhẹ nhàng. Nhờ vậy, hiệu quả nhiên liệu và hiệu suất vận hành của xe đều được cải thiện. Bên cạnh đó, Suzuki XL7 Hybrid còn được trang bị tính năng Idling Stop. Sự kết hợp giữa ISG, pin lithium-ion, hệ thống phanh tái sinh và tính năng Idling Stop diễn ra hoàn toàn tự động, giúp mẫu MPV cỡ nhỏ này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,9 lít/100 km. Xe sẽ có 2 phiên bản là 1 tông màu và 2 tông màu. Giá xe Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Việt Nam tương ứng cho 2 phiên bản là 599,9 triệu đồng và 607,9 triệu đồng. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của Suzuki XL7 Hybrid 2024 giữ nguyên. Với khách hàng mua Suzuki XL7 đời cũ, khách hàng sẽ được khuyến mãi 5 triệu đồng. Video: Suzuki XL7 Hybrid chỉ 599 triệu đồng có gì mới?

