Suzuki XL7 2002 "của lạ" chào bán chỉ 250 triệu đồng tại Việt Nam

Suzuki XL7 đời 2002 là mẫu xe SUV thuộc hàng “hiếm có khó tìm” tại thị trường Việt Nam. Dòng xe Suzuki XL7 này được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1998 – 2009 với tổng cộng 2 thế hệ được hãng xe Nhật Bản. Trong dải sản phẩm của Suzuki, dòng SUV XL7 này được định vị cao cấp hơn dòng Grand Vitara cũ. Chiếc Suzuki XL7 2022 hàng hiếm trong bài viết thuộc thế hệ thứ 1, được phát triển trên nền tảng của Grand Vitara. Là mẫu xe SUV thực thụ, Suzuki XL7 đời 2002 này sử dụng nền tảng khung gầm rời (body on frame), hệ dẫn động 2 cầu và sử dụng động cơ xăng V6 (2.736cc) dung tích 2.7L hút khí tự nhiên do Suzuki phát triển. Động cơ xăng V6 này cho công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 4 cấp (4AT) và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian. Xe được lắp ráp tại Nhật Bản và được bán ở nhiều thị trường, bao gồm thị trường Bắc Mỹ, Úc và châu Âu. Xe sở hữu kích thước DxRxC lần lượt: 4.760 x 1.781 x 1.727mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.799mm – tức dài hơn một chút so với chiều dài cơ sở của một chiếc Mazda CX-5 (2.700mm). Nhờ chia sẻ nhiều bộ phận với dòng Suzuki Grand Vitara, nên chiếc XL7 này không gặp quá nhiều khó khăn khi bảo dưỡng sửa chữa. Theo chia sẻ, chủ xe thường bảo dưỡng xe tại đại lý chính hãng của Suzuki Việt Nam. Theo thông tin chào bán tại chợ xe cũ, chiếc Suzuki XL7 đời 2002 này đã lăn bánh được 130.000km, hiện tại xe đang được chào bán với giá khoảng 250 triệu đồng, rẻ hơn giá bán của các mẫu xe hạng A mới trên thị trường. Nhìn chung, giá xe Suzuki XL7 2002 "khá mềm" này được xem là lựa chọn dành cho những khách hàng có điều kiện kinh tế vừa phải, đang cần một chiếc SUV Nhật mang khả năng vận hành bền bỉ, đáng tin cậy, “che nắng che mưa” với chi phí mua xe dưới 300 triệu đồng. Mặc dù có giá bán khá dễ chịu, tuy nhiên ở thời điểm xăng dầu có giá cao hiện nay, thì việc sở hữu một chiếc SUV 2 cầu sử dụng động cơ xăng V6 với mức tiêu thụ nhiên liệu cao có thể sẽ làm người mua “đau đầu” khi sử dụng, nhất là di chuyển trong thành phố đông đúc. Dẫu vậy, chiếc SUV này vẫn mang nhiều điểm hấp dẫn riêng ở kiểu dáng nam tính, động cơ bền bỉ và độ độc đáo. Video: Đánh giá Suzuki XL7 thế hệ mới tại Việt Nam.

