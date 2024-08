Giá xe Suzuki Ciaz tại Việt Nam "giảm đậm sâu" chỉ còn 440 triệu

Trong thời gian qua mẫu xe sedan Suzuki Ciaz tại Việt Nam đã có những thông tin ngừng bán vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là vấn đề về doanh số. Do đó, không có gì bất ngờ khi Suzuki Ciaz sản xuất năm 2022 hiện vẫn còn tồn kho tại đại lý. Để giải phóng hàng tồn, một đại lý ở khu vực miền Trung hiện đang giảm giá Suzuki Ciaz đến 95 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của mẫu sedan hạng B này chỉ còn 440 triệu đồng, ngang ngửa bản thấp của các đối thủ như Hyundai Accent 1.5 MT (439 triệu) hay Toyota Vios 1.5E MT (458 triệu đồng). Suzuki Ciaz là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tuy nhiên theo công bố vào hồi đầu tháng 6/2024, hãng sẽ ngừng lắp ráp ôtô tại đây từ 2025 và chuyển sang nhập khẩu. Vì vậy, việc Suzuki Ciaz tạm ngừng bán tại Việt Nam cũng là điều được dự đoán trước. Suzuki Ciaz bắt đầu được bán tại Việt Nam từ năm 2016 nhưng chưa gây được tiếng vang trong phân khúc sedan cỡ B so với những đối thủ lâu năm hơn như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Doanh số xe bán ra trong nửa đầu năm 2024 không được khả quan so với trước đó. Theo các chuyên gia ôtô đánh giá, nguyên nhân chính khiến Suzuki Ciaz bán kém ở thị trường Việt Nam là do thiết kế kém nịnh mắt và đã lâu không thay đổi. Bên cạnh đó, xe chỉ có đúng 1 phiên bản và giá niêm yết chưa thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, Suzuki Ciaz lại sở hữu nội thất khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 2.650 mm. Xe có những trang bị nổi bật như ghế bọc da, kết nối Wifi, điều khiển bằng giọng nói, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước và cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển. Ngoài ra, xe còn được trang bị động cơ khá lành và tiết kiệm xăng. Động cơ của mẫu xe này là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 4 cấp. Video: Đánh giá sedan cỡ B Suzuki Ciaz tại Việt Nam.

