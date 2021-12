Suzuki Jimny giá rẻ "hô biến" Mercedes-AMG G63 rao bán 1,2 tỷ đồng

Một chiếc Mercedes-AMG G63 bình thường có phải là quá lớn và đắt đỏ so với khẩu vị của bạn? Nếu phải, chiếc Mercedes-AMG G63 “bản sao” bé nhỏ này chắc sẽ khiến bạn cảm thấy rất vừa lòng. Nó chính là Suzuki Jimny Brabus G800 độ, một bản sao Mercedes-AMG G63 thu nhỏ có thể luồn lách qua những con phố chật chội nhất ở Luân Đôn mà vẫn trông cực kỳ ngầu. Công việc chuyển đổi chiếc xe này không chỉ đơn thuần là lắp đặt một bộ body kit bên ngoài. Thực tế, toàn bộ nội thất của chiếc Suzuki Jimny giá rẻ ban đầu đều đã được thay thế bằng các phụ tùng Brabus độ riêng để khiến nó trở nên sang trọng như một chiếc G63 thật. Thông qua một video ngắn của kênh YouTube “TheTFJJ”, chúng ta đã có cơ hội nhìn ngắm kỹ chiếc xe đáng ước ao này. Kể từ khi ra mắt, mẫu Suzuki Jimny mới đã chiếm được cảm tình của những người mê xe trên toàn thế giới, những người ngay lập tức cảm thấy yêu thích chiếc xe địa hình dáng vẻ hình hộp nhỏ gọn. Suzuki Jimny mang đến sự pha trộn độc đáo giữa khả năng off-road, mức giá phải chăng, và tính tiết kiệm, một yếu tố còn thiếu ở những chiếc xe off-road đang ngày một trở nên to lớn. Ngoài những tùy chọn được cung cấp chính hãng, Suzuki Jimny cũng là một mẫu xe phổ biến đối với các công ty hậu mãi và tạo ra một thị trường ngách rất độc đáo. Hầu hết các phụ tùng hậu mãi cho Suzuki Jimny đều tập trung vào các bộ body kit với mục tiêu biến nó thành phiên bản thu nhỏ của những chiếc xe địa hình to lớn hơn. Dạo một vòng internet, ta có thể tìm thấy những bộ kit để biến Jimny thành các mẫu xe biểu tượng như Land Rover Defender, Ford Bronco, và phổ biến nhất là Mercedes G-Wagon. Chiếc Suzuki Jimny xuất hiện trong video đã được độ bởi Brabus, và nó không chỉ đơn giản là có vẻ ngoài giống Mercedes G-Wagon. Đây là bản độ độc đáo, bổ sung bộ body kit Brabus 800 cho chiếc Jimny thông thường, mang lại cho nó một vẻ ngoài hầm hố mạnh mẽ và đi kèm những điểm thiết kế đặc trưng Brabus khác. Sản phẩm cuối cùng này là một bản sao hoàn hảo cỡ nhỏ của chiếc Brabus 800 G-Wagon từ Suuki Jimny song có lẽ trông còn thú vị hơn là xe thật. Video: Giới thiệu chi tiết SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny thế hệ mới.

Một chiếc Mercedes-AMG G63 bình thường có phải là quá lớn và đắt đỏ so với khẩu vị của bạn? Nếu phải, chiếc Mercedes-AMG G63 “bản sao” bé nhỏ này chắc sẽ khiến bạn cảm thấy rất vừa lòng. Nó chính là Suzuki Jimny Brabus G800 độ, một bản sao Mercedes-AMG G63 thu nhỏ có thể luồn lách qua những con phố chật chội nhất ở Luân Đôn mà vẫn trông cực kỳ ngầu. Công việc chuyển đổi chiếc xe này không chỉ đơn thuần là lắp đặt một bộ body kit bên ngoài. Thực tế, toàn bộ nội thất của chiếc Suzuki Jimny giá rẻ ban đầu đều đã được thay thế bằng các phụ tùng Brabus độ riêng để khiến nó trở nên sang trọng như một chiếc G63 thật. Thông qua một video ngắn của kênh YouTube “TheTFJJ”, chúng ta đã có cơ hội nhìn ngắm kỹ chiếc xe đáng ước ao này. Kể từ khi ra mắt, mẫu Suzuki Jimny mới đã chiếm được cảm tình của những người mê xe trên toàn thế giới, những người ngay lập tức cảm thấy yêu thích chiếc xe địa hình dáng vẻ hình hộp nhỏ gọn. Suzuki Jimny mang đến sự pha trộn độc đáo giữa khả năng off-road, mức giá phải chăng, và tính tiết kiệm, một yếu tố còn thiếu ở những chiếc xe off-road đang ngày một trở nên to lớn. Ngoài những tùy chọn được cung cấp chính hãng, Suzuki Jimny cũng là một mẫu xe phổ biến đối với các công ty hậu mãi và tạo ra một thị trường ngách rất độc đáo. Hầu hết các phụ tùng hậu mãi cho Suzuki Jimny đều tập trung vào các bộ body kit với mục tiêu biến nó thành phiên bản thu nhỏ của những chiếc xe địa hình to lớn hơn. Dạo một vòng internet, ta có thể tìm thấy những bộ kit để biến Jimny thành các mẫu xe biểu tượng như Land Rover Defender, Ford Bronco, và phổ biến nhất là Mercedes G-Wagon. Chiếc Suzuki Jimny xuất hiện trong video đã được độ bởi Brabus, và nó không chỉ đơn giản là có vẻ ngoài giống Mercedes G-Wagon. Đây là bản độ độc đáo, bổ sung bộ body kit Brabus 800 cho chiếc Jimny thông thường, mang lại cho nó một vẻ ngoài hầm hố mạnh mẽ và đi kèm những điểm thiết kế đặc trưng Brabus khác. Sản phẩm cuối cùng này là một bản sao hoàn hảo cỡ nhỏ của chiếc Brabus 800 G-Wagon từ Suuki Jimny song có lẽ trông còn thú vị hơn là xe thật. Video: Giới thiệu chi tiết SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny thế hệ mới.