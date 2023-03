Suzuki Jimny 2023 sắp về Việt Nam hơn 1,2 tỷ đồng tại Thái Lan

Trong khi mọi sự chú ý đang dồn vào triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 thì hãng Suzuki lại đưa mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny quay trở lại thị trường Thái Lan. Những chiếc Suzuki Jimny 2023 mới dành cho thị trường này đều thuộc phiên bản 3 cửa, số tự động và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ có đúng 50 chiếc Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023 được nhập khẩu vào Thái Lan với giá lên đến 1,76 triệu Baht (khoảng 1,214 tỷ đồng). Với phiên bản ngoại thất sơn 2 màu, giá bán sẽ tăng lên mức 1,79 triệu Baht (1,235 tỷ đồng). Như vậy, Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023 có giá còn cao hơn cả Honda CR-V thế hệ mới vừa ra mắt tại Thái Lan. Hiện hãng Suzuki đã bắt đầu nhận cọc cho Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD ở Thái Lan. Vì số lượng giới hạn nên Suzuki sẽ tổ chức quay xổ số trên trang web chính hãng tại Thái Lan vào đầu tháng sau để chọn khách hàng mua mẫu SUV cỡ nhỏ này. So với phiên bản cũ bán tại Thái Lan, Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023 không có gì khác biệt. Mẫu xe này vẫn được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, đèn pha projector LED với tính năng tự động bật/tắt và rửa đèn, đèn sương mù trước cũng như đèn hậu LED. Thêm vào đó là gương ngoại thất chỉnh điện với ốp màu đen, tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, ốp cua lốp nổi bật, vành hợp kim 15 inch và lốp 195/80R15. Trang bị nội thất của mẫu SUV được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class" này cũng khá cơ bản với ghế bọc nỉ màu đen, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau gập 50:50, vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím chỉnh âm lượng/đàm thoại rảnh tay và cửa sổ tự động, chống kẹt bên ghế lái. Thêm vào đó là màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto/Mirror Link, hệ thống định vị, 2 loa, điều hòa tự động, ổ điện 12V, cổng USB, hệ thống kiểm soát hành trình và phanh tay chỉnh cơ. Tương tự trang bị tiện nghi, các tính năng an toàn của Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023 tại Thái Lan cũng không có gì nổi bật. Xe chỉ có 2 túi khí trước, phanh đĩa thông khí trước, phanh tang trống sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Động cơ của Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023 vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Khi mua Suzuki Jimny 1.5 AT 4WD 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xanh cốm - nóc đen, xanh dương - nóc đen, be - nóc đen, xanh đậm, đen, xám và trắng. Theo một số nguồn tin, Suzuki Jimny cũng sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu SUV bé hạt tiêu này. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết Suzuki Jimny tại Việt Nam sẽ chỉ có phiên bản 3 cửa, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và giá bán không quá 800 triệu đồng. Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 2023 tại Thái Lan.

