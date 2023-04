Suzuki Fronx 2023 chỉ từ 213 triệu đồng, khách hàng ùn ùn đặt cọc

Suzuki Fronx giá rẻ là mẫu SUV lai Coupe cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Auto Expo 2023 diễn ra vào tháng 2 đầu năm nay. Mãi đến tháng 4/2023, mẫu xe này mới được công bố giá bán ở thị trường Ấn Độ. Theo đó, tại thị trường này, Suzuki Fronx 2023 sẽ có tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm Sigma, Delta, Delta+, Zeta, Alpha và Alpha DCT. Mức giá xe Suzuki Fronx 2023 dao động từ 747.000 - 1.314.000 Rupee (khoảng 213 - 376 triệu đồng). Mẫu xe SUV Suzuki Fronx 2023 trên thực tế được phát triển từ xe hatchback cỡ nhỏ Baleno.Xe có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.995 mm, chiều rộng 1.550 mm, chiều cao 1.765 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước chỉ ngang ngửa một số SUV hạng A như Kia Sonet hay Hyundai Venue. Phần đầu xe thẳng đứng, hệ thống đèn 2 tầng, nẹp mạ crôm vắt ngang lưới tản nhiệt và hốc bánh vuông vức. Ngoài ra, Suzuki Fronx 2023 còn có nẹp màu bạc bên dưới cản trước, cản sau và bệ cửa, tăng vẻ hầm hố. Thêm vào đó là vành hợp kim với đường kính 17 inch, có thiết kế 5 chấu kép và phay xước 2 màu. Ở đuôi xe, Suzuki Fronx 2023 được trang bị đèn hậu LED thanh mảnh, nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Những trang bị đáng chú ý còn lại của mẫu SUV lai Coupe này gồm có baga nóc màu bạc, anten vây cá mập, cánh gió mui và đèn nằm dọc ở hai góc cản sau. Bên trong Suzuki Fronx 2023 là không gian nội thất có nhiều chi tiết dùng chung với Baleno như mặt táp-lô hay ghế. Xe được trang bị ghế bọc nỉ và vô lăng bọc da, vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin trong khi màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô, tương thích với hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro+. Chưa hết, mẫu SUV giá rẻ này còn có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hi Suzuki", tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD,... Xe cũng có thêm sạc điện thoại không dây, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, ghế lái chỉnh độ cao, bàn gấp sau lưng ghế trước, cửa sổ chỉnh điện trước/sau, kính cửa sổ tự động một chạm, chống kẹt bên ghế lái, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và cổng USB Type A/Type C. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Suzuki Fronx 2023 khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Trang bị an toàn nổi bật nhất của xe là camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid Progressive Smart Hybrid, bao gồm máy xăng Boosterjet tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147,6 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Động cơ tiêu thụ lượng xăng trung bình 21,5 km/lít (4,65 lít/100 km) nếu kết hợp với hộp số sàn và 20,01 km/lít (4,99 lít/100 km) khi đi cùng hộp số tự động. Thứ hai là động cơ xăng Dual Jet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 89,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMT. Lượng xăng tiêu thụ của động cơ này khi đi với hộp số sàn cũng như hộp số AMT lần lượt là 21,79 km/lít (4,58 lít/100 km) và 22,89 km/lít (4,36 lít/100 km). Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2023, đã có tổng cộng 15.500 người đặt cọc mua Suzuki Fronx tại Ấn Độ. Trong thời gian tới, Suzuki Fronx 2023 sẽ có thêm phiên bản mang thương hiệu Toyota. Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki Fronx 2023 giá rẻ.

