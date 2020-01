Suzuki Ertiga 2020 sắp về Việt Nam, giá tăng 6 triệu đồng

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Suzuki Việt Nam đang triển khai kế hoạch đưa phiên bản 2020 mới của mẫu Ertiga về nước. Được biết, mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga 2020 mới sẽ được nâng cấp hàng loạt trang bị mới, nhằm cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander. Cụ thể, theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, các đại lý đã bắt đầu mở cọc cho Ertiga 2020 với một số nâng cấp nhẹ về trang bị. Xe sẽ được bán ra ngay trong tháng 1, vẫn phân phối với 2 phiên bản GL và GLX. Trong đó, bản GL tiêu chuẩn vẫn sẽ giữ nguyên mức giá xe Suzuki Ertiga 2020 bán 499 triệu đồng còn bản GLX sẽ được điều chỉnh, giá tăng nhẹ 6 triệu lên 555 triệu đồng. Tuy giá bán Ertiga 2020 phiên bản GLX có sự điều chỉnh nhẹ nhưng những gì khách hàng nhận lại được thì hoàn toàn xứng đáng. Được biết, trên phiên bản GLX mới, Suzuki Ertiga sẽ được bổ sung loạt trang bị đáng chú ý hơn so với phiên bản đang bán ra tại Việt Nam. Nguyên nhân là do các nâng cấp tập trung chủ yếu ở bản GLX. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, thiết kế tổng thể nội/ngoại thất của Suzuki Ertiga 2020 sẽ không thay đổi nhưng bản GLX nay sẽ được trang bị mâm hợp kim mới phối 2 tông màu tương phản thể thao giống với phiên bản Sport của mẫu xe này tại thị trường Ấn Độ. Nội thất của bản GLX được nâng cấp hướng đến yếu tố tiện nghi cho người ngồi. Cụ thể, xe sẽ có màn hình giải trí trung tâm lớn hơn trước đây, đạt kích cỡ 10 inch. Tiếp đến, điều hòa cơ sẽ được nâng cấp lên điều hòa tự động một vùng, có màn LCD nhỏ báo nhiệt độ và mức độ gió. Ngoài ra, hàng ghế sau của xe sẽ có thêm bệ tì tay trung tâm. Trong khi đó, phiên bản GL sẽ chỉ có thêm màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 6,2 inch giống với bản GLX 2019, camera lùi và bệ tì tay cho hàng ghế sau. Động cơ trên xe vẫn sẽ là loại 1.5L, phối hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, sản sinh công suất tối đa lên đến 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga cũng là một cái tên nhận được nhiều sự chú ý do giá bán rẻ nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, sức bán của Ertiga vẫn chưa bằng Mitsubishi Xpander phần lớn là do yếu tố cung không đủ cầu. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, lượng xe Suzuki Ertiga thông quan mỗi tháng khá ít, do đó xe thường xuyên nằm trong tình trạng “cháy hàng”, đặc biệt là đối với phiên bản GLX. Việc nhập xe về chậm cũng đã khiến trung bình mỗi tháng, MPV giá rẻ Suzuki Ertiga chỉ đạt doanh số khoảng 200 – 300 xe, duy chỉ có tháng 11/2019 vừa qua, mẫu MPV giá rẻ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này mới lập kỷ lục doanh số, đạt 813 xe. Do đó, nếu muốn giúp Ertiga đấu lại Mitsubishi Xpander với doanh số thường xuyên vượt ngưỡng 2.500 xe trong vài tháng gần đây, Suzuki Việt Nam sẽ cần phải tập trung hơn vào mảng nhập khẩu, thông quan. Video: Xe MPV giá rẻ Suzuki Ertiga 2020 có gì cải tiến.

