Suzuki Baleno 2022 giá rẻ về đại lý, thêm nhiều trang bị “xịn sò“

Theo thông tin do liên doanh Maruti Suzuki công bố, vào ngày 23/2 tới đây, Baleno thế hệ mới sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ. Trước thời điểm đó, những chiếc Suzuki Baleno 2022 mới đầu tiên đã xuất hiện tại đại lý. Qua những hình ảnh chụp tại đại lý, có thể thấy Suzuki Baleno 2022 sở hữu thiết kế ngoại thất đúng như rò rỉ. Theo đó, mẫu xe hatchback Suzuki Baleno 2022 hạng B này được bổ sung lưới tản nhiệt mới vừa rộng hơn vừa có mắt lưới hình tổ ong. Viền mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt kéo dài sang đèn pha hai bên. Ngoài ra, xe còn có đèn pha tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước mới với hốc gió trung tâm hẹp hơn nhưng dài hơn và hốc đèn sương mù mới. Ở phía sau, mẫu xe hatchback cỡ nhỏ này được trang bị đèn hậu mới, ăn sâu vào cốp sau hơn trước. Bên cạnh đó là thiết kế cửa cốp và cản sau mới. Riêng đèn phản quang được chuyển lên vị trí cao hơn. So với ngoại thất, nội thất của Suzuki Baleno 2022 gây ấn tượng hơn cả. Qua những đoạn video ngắn do liên doanh Maruti Suzuki tung ra, có thể thấy mẫu xe giá rẻ này được bổ sung hàng loạt trang bị mới "xịn sò" hơn. Nổi bật trong số đó là màn hình cảm ứng 9 inch mới của hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Pro+, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Tiếp đến là màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD) và camera 360 độ mới. Sạc điện thoại thông minh không dây dự kiến cũng được trang bị cho mẫu xe giá rẻ này. Phần lớn những trang bị trên đều không hề có ở những mẫu xe cạnh tranh với Suzuki Baleno 2022. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp Suzuki Baleno 2022 tiếp tục giữ vững vị thế là xe hatchback hạng B bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ. Một thay đổi nữa không thể bỏ qua của Suzuki Baleno 2022 chính là động cơ.Ở thế hệ mới, xe sẽ chỉ có 1 loại động cơ thay vì 2 tùy chọn như trước. Cụ thể, "trái tim" của Suzuki Baleno 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 12 V, hứa hẹn giúp xe tiết kiệm xăng hơn trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 66 kW (khoảng 89 mã lực) tại tua máy 6.000 vòng/phút. Ngoài ra, Suzuki Baleno 2022 còn được trang bị hộp số tự động mới, thay cho loại biến thiên vô cấp CVT cũ. Trong khi đó, hộp số sàn của xe vẫn được giữ lại ở thế hệ mới. Về kích thước, Suzuki Baleno 2022 sở hữu chiều dài 3.990 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. So với thế hệ cũ, kích thước của mẫu xe này gần như giữ nguyên. Cuối cùng là những trang bị an toàn đáng chú ý như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống cân bằng điện tử. Tất nhiên, những trang bị này chỉ có trên bản cao cấp của xe. Với những thay đổi mạnh mẽ về trang bị như trên, giá xe Suzuki Baleno 2022 tại thị trường Ấn Độ chắc chắn sẽ tăng đáng kể. Khi mua xe, khách hàng Ấn Độ có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng Pearl Arctic White, bạc Splendid Silver, xám Grandeur Grey, xanh dương Celestial Blue, đỏ Opulent Red và be Luxe Beige. Video: Giới thiệu Suzuki Baleno 2022 thế hệ mới.

