SUV sang chảnh Acura MDX chỉ dưới 600 triệu tại Việt Nam

Cách đây hơn 10 năm, mẫu xe sang Acura MDX thế hệ thứ 2 rất được ưa chuộng. Khi đó, người tiêu dùng có ít sự lựa chọn SUV 7 chỗ hạng sang, khi giá bán của BMW X5, Audi Q7, Mercedes ML khá đắt đỏ. Kiểu dáng cứng cáp, nam tính, cân đối của xe SUV Acura MDX chiếm lấy cảm tình của khách hàng. Ngoài ra xe Đức có chi phí “nuôi” khá cao so với mặt bằng chung của các dòng xe Nhật khiến nhiều người Việt không mấy mặn mà và xuống tiền chọn MDX. Cũng tại thời điểm này, lựa chọn chơi Lexus RX thế hệ thứ 2 chỉ có 05 chỗ, trong khi đó phiên bản trước facelift của dòng RX lại không được đánh giá cao về thiết kế. Với những lý do trên, Acura MDX thế hệ thứ 2 đã thuyết phục người mua “xuống tiền” với giá từ 2 tỷ đồng tại thời điểm cách đây 10 năm. Nhìn chung, đây là dòng xe sang khá lành với chi phí bảo dưỡng vừa phải dễ dàng chấp nhận. MDX thế hệ thứ 2 sử dụng động cơ V6 3.7L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 300 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 366Nm đạt được tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (SH-AWD) thông qua hộp số tự động 5 cấp (hoặc 6 cấp từ 2010 – 2013). Hiện tại, giá xe Acura MDX đã qua sử dụng được rao bán nhiều với mức giá loanh quanh khoảng 600 triệu đồng hoặc hơn tùy thuộc vào tình trạng của xe. Tầm tiền này chỉ ngang bằng các mẫu CUV hạng B như: Ford EcoSport hay Hyundai Kona mới. Acura MDX đời cũ hiện là một gợi ý dành cho khách hàng đang cần một chiếc SUV 7 chỗ an toàn, vận hành đầm chắc đi kèm với chi phí “nuôi” hợp lý hơn các mẫu xe Đức. Chiếc Acura MDX đời 2007 trong bài viết là một ví dụ, xe đang được rao bán với giá chỉ 539 triệu đồng. Đây là chiếc xe không còn nguyên bản, khi chủ nhân đã nâng cấp thêm bodykit mới giúp ngoại thất thêm “ngầu” hơn so với kiểu dáng góc cạnh mang phong cách tối giản của MDX. MDX có kích thước (DxRxC): 4.844 x 1.999 x 1.730mm/ wheelbase 2.751mm, tức ngắn hơn nhiều so với “Mẹc” ML: 2.915mm hay Audi Q7: 3.002mm Mặc dù đã hơn 10 năm đuổi, nhưng Acura MDX vẫn được trang bị một số tiện nghi đủ dùng như: điều khiển hành trình (cruise control), hàng ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời, cốp điện, màn hình giải trí trung tâm, đa kết nối bluetooth/USB, điều hoà tự động đa vùng độc lập và hệ thống âm thanh cao cấp,.... Video: Acura MDX - chiếc SUV hạng sang tại Hà Nội.

