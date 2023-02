SUV lai Coupe bình dân Peugeot 408 2023 có được bán tại Việt Nam?

Peugeot 408 2023 mới dành cho thị trường Thái Lan không có tùy chọn động cơ xăng thông thường. Thay vào đó, mẫu xe này sẽ được phân phối ở Thái Lan với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) tiết kiệm xăng. Peugeot 408 2023 hiện có 2 phiên bản PHEV khác nhau. Đầu tiên là Peugeot 408 Hybrid 180 e-EAT8 2023 mới với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 110 mã lực, cụm pin lithium-ion 12,4 kWh và hộp số tự động 8 cấp. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Thứ hai là Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 2023, dùng động cơ xăng như trên nhưng có công suất tối đa tăng lên 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm có sự hỗ trợ của mô-tơ điện, pin và hộp số tương tự phiên bản Hybrid 180 e-EAT8. Tuy nhiên, Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 2023 có công suất tổng cộng 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Cả hai phiên bản đều có thể dùng bộ sạc chậm AC 7,4 kW, cho phép sạc đầy pin trong thời gian 1 tiếng 55 phút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ EMP2, Peugeot 408 2023 sở hữu chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.859 mm, chiều cao 1.480 mm cùng chiều dài cơ sở 2.787 mm. Với kích thước này, xe được định vị giữa phân khúc cỡ C và cỡ D. Tương tự các mẫu xe Peugeot đời mới khác, 408 cũng có lưới tản nhiệt không viền, cụm đèn pha LED ma trận thanh mảnh và dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước như cặp răng nanh đặc trưng. Bên trong lưới tản nhiệt là mắt lưới đa điểm, được sơn cùng màu với thân xe. Bên sườn, Peugeot 408 2023 có những đường cắt và dập gân sắc sảo. Thêm vào đó là nóc dốc về phía sau, vành la-zăng có thiết kế lạ mắt và logo của hãng Peugeot trên cửa trước. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu LED nằm ngang với thiết kế hẹp và tạo hình móng vuốt bên trong. Ngoài ra, mẫu SUV lai Coupe này còn có cánh gió vuốt nhẹ nằm ngay trên đèn hậu... và cặp "tai mèo" trên đỉnh cột C để tối ưu hóa luồng không khí xung quanh khu vực đuôi xe. Bên trong xe, Peugeot 408 2023 được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi... ... và khoang hành lý 536 lít hoặc 1.611 lít nếu ghế sau gập xuống. Đúng như truyền thống của thương hiệu Peugeot, 408 cũng có không gian nội thất tạo cảm giác khá cao cấp và hiện đại với mặt táp-lô i-Cockpit đặc trưng, bao gồm vô lăng nhỏ gọn cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10 inch phía sau. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, hệ thống định vị vệ tinh TomTom, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "OK Peugeot". Ghế của Peugeot 408 2023 có thể bọc bằng nỉ, Alcantara, da tiêu chuẩn hoặc da Nappa, tùy vào phiên bản. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ đi kèm chỉ khâu màu tương phản, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, sưởi ấm, làm mát và ghế phụ lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau của xe có thể gập 60:40 để người dùng chở vật dài 1,89 m. Những trang bị nội thất đáng chú ý của xe bao gồm các nút bấm như phím đàn piano bên dưới màn hình trung tâm, nút chuyển số ốp kim loại, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện, hệ thống âm thanh Focal 690W với 10 loa, sạc không dây, 4 cổng USB, hệ thống đèn viền LED, sưởi vô lăng và sấy kính lái. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop and Go, hệ thống hỗ trợ đỗ xe 360 độ đi kèm 4 camera, hệ thống quan sát ban đêm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường Phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo khi người lái mất tập trung và đèn chiếu xa tự động.Giá xe Peugeot 408 2023 ở thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tương tự Peugeot e-2008, mẫu xe này cũng sẽ được mở bán trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 và giao cho khách hàng Thái Lan vào quý III năm nay. Video: Chi tiết SUV lai Coupe bình dân Peugeot 408 2023.

