SUV điện Volkswagen ID.4 phiên bản X và Crozz sạc chỉ 45 phút

Sau khi giới thiệu dòng xe SUV điện ID.4 vào hồi tháng 9, Volkswagen vừa ra mắt thêm hai phiên bản của dòng xe này cho thị trường Trung Quốc với tên gọi ID.4 X và ID.4 Crozz. Trong đó, Volkswagen ID.4 X chạy điện sẽ có một số khác biệt về thiết kế so với ID.4 thị trường quốc tế, mặt khác, bản ID.4 Crozz có ngoại hình khá giống với ID.4 ở thị trường toàn cầu. Theo Volkswagen, cả hai phiên bản X và Crozz của ID.4 là bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được sản xuất bởi lần lượt bởi SAIC-Volkswagen và FAW-Volkswagen, hai đơn vị liên doanh của thương hiệu xe Đức tại Trung Quốc.SUV điện Volkswagen ID.4 X dài hơn 20 mm và cao hơn 11 mm so với bản ID.4 Crozz, trong khi đó chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở vẫn tương đương nhau. Bản ID.4 X sở hữu đèn pha vuốt dài về hai bên, khá giống với mẫu Golf thế hệ thứ 8, trong khi đó cản sốc trước có hốc hút gió lớn hơn so với ID.4 Crozz. Bên cạnh đó, mỗi phiên bản cũng được trang bị bộ lazăng khác nhau, pát biển số sau của ID.4 X được bố trí cao hơn, ngay bên dưới logo, trong khi đó pát biển số của ID.4 Crozz lại được đặt ở dưới nắp cốp. Bên trong khoang lái, nội thất của của ID.4 X cũng có một số chi tiết nhằm tạo sự khác biệt so với ID.4 thị trường toàn cầu như các chi tiết ốp bên trong sẽ có màu đen mờ thay vì đen bóng, bảng điều khiển trung tâm có thêm đế sạc không dây đi kèm một hộc để có thay vì hộc để cốc đôi như trên ID.4 và ID.4 Crozz. Ngoài ra, chất liệu bọc ghế trên ID.4 X cũng có màu sắc và hoa văn khác nhau. Mặt khác, các rang bị như màn hình giải trí cảm ứng 12 inch, kiểu dáng ghế ngồi và cửa sổ trời không có gì khác biệt. Về thông số kỹ thuật, Volkswagen cho biết bộ đôi xe ID.4 X và ID.4 Crozz có phạm vi hoạt động từ 400 đến 500 km theo tiêu chuẩn NEDC, việc sạc pin từ 0 lên 80% cũng rất nhanh, chỉ mất 45 phút. Khối pin có dung lượng 77 kWh cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện công suất 201 mã lực dẫn động cầu sau. Được biết, Volkswagen ID.4 thị trường toàn cầu sẽ được bổ sung thêm phiên bản 2 mô-tơ điện giúp tăng 101 mã lực và 140 Nm mômen xoắn dẫn động cầu trước, mang đến cho xe tổng công suất 302 mã lực. Với mẫu ID.4 người dùng chỉ cần sạc 30 phút ở trạm sạc nhanh 125 kW là xe có thể hoạt động được thêm 320 km. Video: Giới thiệu SUV điện Volkswagen ID.4 mới.

Sau khi giới thiệu dòng xe SUV điện ID.4 vào hồi tháng 9, Volkswagen vừa ra mắt thêm hai phiên bản của dòng xe này cho thị trường Trung Quốc với tên gọi ID.4 X và ID.4 Crozz. Trong đó, Volkswagen ID.4 X chạy điện sẽ có một số khác biệt về thiết kế so với ID.4 thị trường quốc tế, mặt khác, bản ID.4 Crozz có ngoại hình khá giống với ID.4 ở thị trường toàn cầu. Theo Volkswagen, cả hai phiên bản X và Crozz của ID.4 là bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được sản xuất bởi lần lượt bởi SAIC-Volkswagen và FAW-Volkswagen, hai đơn vị liên doanh của thương hiệu xe Đức tại Trung Quốc. SUV điện Volkswagen ID.4 X dài hơn 20 mm và cao hơn 11 mm so với bản ID.4 Crozz, trong khi đó chiều rộng cũng như chiều dài cơ sở vẫn tương đương nhau. Bản ID.4 X sở hữu đèn pha vuốt dài về hai bên, khá giống với mẫu Golf thế hệ thứ 8, trong khi đó cản sốc trước có hốc hút gió lớn hơn so với ID.4 Crozz. Bên cạnh đó, mỗi phiên bản cũng được trang bị bộ lazăng khác nhau, pát biển số sau của ID.4 X được bố trí cao hơn, ngay bên dưới logo, trong khi đó pát biển số của ID.4 Crozz lại được đặt ở dưới nắp cốp. Bên trong khoang lái, nội thất của của ID.4 X cũng có một số chi tiết nhằm tạo sự khác biệt so với ID.4 thị trường toàn cầu như các chi tiết ốp bên trong sẽ có màu đen mờ thay vì đen bóng, bảng điều khiển trung tâm có thêm đế sạc không dây đi kèm một hộc để có thay vì hộc để cốc đôi như trên ID.4 và ID.4 Crozz. Ngoài ra, chất liệu bọc ghế trên ID.4 X cũng có màu sắc và hoa văn khác nhau. Mặt khác, các rang bị như màn hình giải trí cảm ứng 12 inch, kiểu dáng ghế ngồi và cửa sổ trời không có gì khác biệt. Về thông số kỹ thuật, Volkswagen cho biết bộ đôi xe ID.4 X và ID.4 Crozz có phạm vi hoạt động từ 400 đến 500 km theo tiêu chuẩn NEDC, việc sạc pin từ 0 lên 80% cũng rất nhanh, chỉ mất 45 phút. Khối pin có dung lượng 77 kWh cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện công suất 201 mã lực dẫn động cầu sau. Được biết, Volkswagen ID.4 thị trường toàn cầu sẽ được bổ sung thêm phiên bản 2 mô-tơ điện giúp tăng 101 mã lực và 140 Nm mômen xoắn dẫn động cầu trước, mang đến cho xe tổng công suất 302 mã lực. Với mẫu ID.4 người dùng chỉ cần sạc 30 phút ở trạm sạc nhanh 125 kW là xe có thể hoạt động được thêm 320 km. Video: Giới thiệu SUV điện Volkswagen ID.4 mới.