SUV điện GAC Aion Y Younger từ 408 triệu đồng, "đối thủ" VinFast VF e34

Cách đây 2 năm, thương hiệu Aion, thuộc tập đoàn GAC Motors đã chính thức ra mắt mẫu xe điện Y. Chiếc xe này được đặt vào phân khúc xe SUV điện hạng C, chung mâm với VinFast VF e34 với giá bán từ 105.900 – 149.900 nhân dân tệ (khoảng 373 – 528 triệu đồng). Đến nay, GAC Aion Y Younger 2023 mới phiên bản nâng cấp đã ra mắt. Ở thế hệ mới này, SUV điện GAC Aion Y Younger sở hữu hệ thống truyền động được nâng cấp, còn thiết kế ngoại thất và nội thất phần lớn được giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn đã ra mắt trước đó. Thú vị hơn, mức giá xe GAC Aion Y Younger 2023 cho đúng một phiên bản được bán chính thức với mức 119.800 nhân dân tệ (tương đương 408 triệu đồng). Đầu tiên, GAC Aion Y Younger 2023 có kích thước bao gồm dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.870 x 1.650 mm, với chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những chi tiết thiết kế đáng chú ý ở bảng nâng cấp này bao gồm tay nắm cửa ẩn phổ biến, xe sử dụng bộ la-zăng 5 chấu kích thước 18 inch hoặc 19 inch cuối cùng là trên nóc xe và cản trước có thêm sọc màu đỏ khiến chiếc xe trở nên năng động. Aion Y Younger có 2 màu ngoại thất chính là bạc và xanh lam, chiếc SUV điện này nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi. Nội thất của xe GAC Aion Y Younger 2023 gây chú ý khi có bảng đồng hồ full LCD 10,25 inch, vô lăng 3 chấu đa chức năng, màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm 14,6 inch và bệ tỳ tay trung tâm cỡ lớn. Bảng điều khiển trung tâm có hai hộc để cốc và khe cắm điện thoại. Cửa gió điều hòa nằm bên dưới màn hình điều khiển trung tâm.Các cấu hình khác bao gồm chức năng tự động mở khóa cửa khi đến gần xe, radar hỗ trợ lùi xe, Bluetooth và trợ lý giọng nói. Ghế trước cũng có thể bật thẳng ra như 1 chiếc giường. Sức mạnh của SUV cỡ C GAC Aion Y Younger 2023 đến từ một động cơ điện duy nhất mang đến công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 176 Nm, cùng bộ pin lithium iron phosphate 51,9 kWh với phạm vi hành trình di chuyển sau 1 lần sạc đầy là 430 km. Video: Chi tiết SUV điện GAC Aion Y Younger của Trung Quốc.

