SUV “đắt khách” Kia Telluride ra mắt bản 2023, sắp về Việt Nam?

Triển lãm Ô tô New York 2022 khai màn cũng là lúc hãng Kia chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn Kia Telluride 2023 mới tại thị trường Mỹ. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Đúng như hình ảnh úp mở do hãng Kia công bố cách đây vài ngày, mẫu xe SUV Kia Telluride 2023 thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được trang bị cụm đèn pha nằm dọc mới với bóng LED tiêu chuẩn. Nằm giữa 2 đèn pha là lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng nhưng đã được cải tiến ở phần mắt lưới. Tiếp đến là đèn sương mù mới, nằm hai bên hốc gió trung tâm của xe. Ngoài ra, Kia Telluride 2023 còn có cản trước mới với viền hình chữ nhật dày dặn, sơn màu bạc và bao quanh hốc gió trung tâm. Khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước vẫn được giữ lại trên xe. Chưa hết, Kia Telluride 2023 còn được bổ sung bậc cửa bên sườn và vành la-zăng mới. Trong khi đó, đằng sau xe xuất hiện đèn hậu LED nằm dọc như phiên bản cũ nhưng tạo hình bên trong thanh mảnh hơn. Bên cạnh đó là cản sau cải tiến, tích hợp đèn phản quang mới, tạo cảm giác như nối với đèn hậu. Đặc biệt, Kia Telluride 2023 còn có thêm 2 phiên bản mới mang tên X-Line và X-Pro. Trong đó, bản X-Line có thiết kế lưới tản nhiệt riêng, baga nóc dạng cầu, tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và bộ vành hợp kim 20 inch. Ra đời nhằm thay thế phiên bản Nightfall Edition cũ, Kia Telluride X-Line 2023 sở hữu chiều cao gầm tăng 10 mm, từ đó cải thiện góc tiếp cận và góc thoát. Ngoài ra, phiên bản X-Line còn có hệ thống kiểm soát lực kéo nâng cấp và kiểm soát phanh khi đổ đèo. Trong khi đó, bản X-Pro được trang bị vành hợp kim 18 inch màu đen, nằm trong lốp Continental chạy mọi địa hình, ổ cắm bộ biến tần 110V và sức kéo 2.495 kg thay vì 2.268 kg như các phiên bản còn lại. Tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Telluride 2023 cũng được thổi làn gió mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nối liền với nhau, cả hai đều có kích thước 12,3 inch. Để phù hợp với màn hình cong mới này, hãng Kia đã phải thiết kế lại mặt táp-lô và vô lăng của xe. Những trang bị đáng chú ý khác của Kia Telluride 2023 bao gồm cửa cốp chỉnh điện với tính năng tự động đóng, gương chiếu hậu kỹ thuật số bên trong xe, công nghệ khóa kỹ thuật số cho phép người lái mở cửa/khóa cửa bằng đồng hồ hoặc điện thoại thông minh và hệ thống WiFi có thể kết nối với 5 thiết bị cùng lúc. Hệ thống thông tin giải trí và bản đồ của xe có thể cập nhật phần mềm qua WiFi. Riêng bản đồ sử dụng thông tin thời gian thực và dự đoán về tình trạng đường sá để tính toán hướng đi tối ưu cho người lái. Không chỉ tiện nghi, Kia Telluride 2023 còn an toàn với hệ thống nhận diện biển báo giao thông, tránh va chạm phía trước và ở giao lộ cũng như hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống định vị. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Telluride 2023 là động cơ như cũ. Đây là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L với công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tùy chọn của xe Không chỉ tiện nghi, Kia Telluride 2023 còn an toàn với hệ thống nhận diện biển báo giao thông, tránh va chạm phía trước và ở giao lộ cũng như hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống định vị. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Telluride 2023 là động cơ như cũ. Đây là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L với công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tùy chọn của xe. Hiện giá xe Kia Telluride 2023 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe có 3 màu sơn mới là xanh dương Midnight Lake Blue, đỏ Dawning Red và xanh lá Jungle Wood Green. Telluride hiện là mẫu xe "bán chạy như tôm tươi" của thương hiệu Kia ở Mỹ. Trong năm 2021, hãng đã bán được tổng cộng 93.705 chiếc SUV cỡ lớn này cho khách hàng Mỹ, tăng 25% so với năm 2020. Nhờ đó, Telluride là mẫu xe bán chạy thứ 3 của hãng Kia tại Mỹ trong năm ngoái, chỉ sau Sportage (94.601 xe) và Forte (115.929 xe). Theo kế hoạch, Kia Telluride sẽ về Việt Nam trong năm nay. Hiện chưa rõ xe được bán ở Việt Nam thuộc phiên bản cũ hay phiên bản 2023 như trên. Video: Kia Telluride ra mắt bản 2023, chờ về Việt Nam?

