Kia Telluride 2023 “nhá hàng” trước thềm ra mắt

Triển lãm NYIAS sẽ đồng thời là sân khấu debut của cả Hyundai Pallisade và Kia Telluride 2023 mới. Riêng phiên bản X-Pro cao cấp nhất của mẫu SUV fullsize nhà Kia sẽ mang nét thiết kế hầm hố, bụi bặm bắt mắt. Hình ảnh hé lộ cho thấy bên cạnh những chi tiết được làm mới, mẫu xe SUV Kia Telluride 2023 sẽ vẫn giữ lại một số nét thiết kế quen thuộc so với phiên bản 2022 đang có mặt trên thị trường hiện nay. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt mũi hổ và hoạ tiết lưới kẻ dọc bắt mắt hay phần kính cột D ở phía đuôi xe rất giống với concept của chính Telluride được Kia công bố vài năm trước, vào khoảng 2016. Bên trong khoang nội thất, Kia Telluride 2023 có vẻ như sẽ được sử dụng thiết kế từ năm 2016, với cụm màn hình đặt ngang tương khác biệt so với kiểu bố trí 2 đồng hồ Analog cổ điển phía sau vô lăng đi kèm một màn hình lớn đặt dọc như thế hệ sản phẩm 2022 hiện tại. Thiết kế cụm màn hình này sẽ giúp cho xe giữ được sự tối giản, không rườm rà đi kèm vẻ hiện đại như trên mẫu xe điện EV6 của hãng. Và cuối cùng thì Kia Telluride 2023 cũng sẽ được trang bị vô-lăng kiểu 4 chấu, vốn đã được hé lộ từ năm 2016 nhưng vẫn chưa xuất hiện cho tới nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây vẫn sẽ là một mẫu SUV fullsize đáng mong đợi, với phiên bản X-Pro thiên về offroad - sở hữu nhiều tính năng đặc biệt giúp tăng cường khả năng xử lý địa hình xấu của Kia Telluride 2023, ví dụ như bộ vành sơn đen sần, lốp béo BF Goodrich hay các chế độ lái tăng cường giống như phiên bản X-Pro như trên đàn em Sportage. Bộ đôi Kia Telluride và Hyundai Pallisade hứa hẹn sẽ đốt nóng bầu không khí trên sân khấu NYIAS. Trong khi đó, để khởi động dần chiến dịch quảng bá và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, những hình ảnh chạy thử đầu tiên của mẫu xe đàn em Kia Sportage thế hệ mới cũng đã được hãng tung ra. Video: Kia Telluride 2023 "nhá hàng" trước thềm triển lãm ôtô New York.

Triển lãm NYIAS sẽ đồng thời là sân khấu debut của cả Hyundai Pallisade và Kia Telluride 2023 mới. Riêng phiên bản X-Pro cao cấp nhất của mẫu SUV fullsize nhà Kia sẽ mang nét thiết kế hầm hố, bụi bặm bắt mắt. Hình ảnh hé lộ cho thấy bên cạnh những chi tiết được làm mới, mẫu xe SUV Kia Telluride 2023 sẽ vẫn giữ lại một số nét thiết kế quen thuộc so với phiên bản 2022 đang có mặt trên thị trường hiện nay. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt mũi hổ và hoạ tiết lưới kẻ dọc bắt mắt hay phần kính cột D ở phía đuôi xe rất giống với concept của chính Telluride được Kia công bố vài năm trước, vào khoảng 2016. Bên trong khoang nội thất, Kia Telluride 2023 có vẻ như sẽ được sử dụng thiết kế từ năm 2016, với cụm màn hình đặt ngang tương khác biệt so với kiểu bố trí 2 đồng hồ Analog cổ điển phía sau vô lăng đi kèm một màn hình lớn đặt dọc như thế hệ sản phẩm 2022 hiện tại. Thiết kế cụm màn hình này sẽ giúp cho xe giữ được sự tối giản, không rườm rà đi kèm vẻ hiện đại như trên mẫu xe điện EV6 của hãng. Và cuối cùng thì Kia Telluride 2023 cũng sẽ được trang bị vô-lăng kiểu 4 chấu, vốn đã được hé lộ từ năm 2016 nhưng vẫn chưa xuất hiện cho tới nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây vẫn sẽ là một mẫu SUV fullsize đáng mong đợi, với phiên bản X-Pro thiên về offroad - sở hữu nhiều tính năng đặc biệt giúp tăng cường khả năng xử lý địa hình xấu của Kia Telluride 2023, ví dụ như bộ vành sơn đen sần, lốp béo BF Goodrich hay các chế độ lái tăng cường giống như phiên bản X-Pro như trên đàn em Sportage. Bộ đôi Kia Telluride và Hyundai Pallisade hứa hẹn sẽ đốt nóng bầu không khí trên sân khấu NYIAS. Trong khi đó, để khởi động dần chiến dịch quảng bá và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, những hình ảnh chạy thử đầu tiên của mẫu xe đàn em Kia Sportage thế hệ mới cũng đã được hãng tung ra. Video: Kia Telluride 2023 "nhá hàng" trước thềm triển lãm ôtô New York.