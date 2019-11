SUV Chevrolet TrailBlazer 2020: xe Mỹ sản xuất ở Trung Quốc

Mẫu Chevrolet TrailBlazer 2020 mới sở hữu dẫn động cầu trước nên tuyệt đối không có một chút liên hệ nào với sản phẩm cùng tên hiện vẫn đang được bán ở Việt Nam và một số nước khác trên thế giới. Nó cũng không hề dính dáng gì đến mẫu TrailBlazer từng quen thuộc với người tiêu dùng Mỹ trong khoảng thời gian 2001 – 2009 trước đây. TrailBlazer mới lần này không liên quan gì đến mẫu "người anh em" hiện đang bán ở Việt Nam – vốn chia sẻ khung gầm với dòng bán tải Colorado. Nó cũng chẳng có quan hệ gì với TrailBlazer thế hệ đầu tiên, vốn đã bị khai tử ở Mỹ từ năm 2009 để nhường chỗ cho dòng Traverse Trên thực tế, mẫu xe SUV Chevrolet TrailBlazer “mới” đã từng được giới thiệu tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2019 diễn ra vào đầu năm nay, bên cạnh một chiếc crossover hạng B được gọi với tên Tracker. Chúng đều có kiểu dáng khá cầu kỳ với những đường nét chi tiết sắc sảo và kích thước chỉ chênh lệch nhau đôi chút. Tại thời điểm đó, giới chuyên môn đã bị một phen ngỡ ngàng và khó hiểu, bởi lẽ bản thân thương hiệu Chevrolet cũng đang có những chiếc crossover hạng C là Blazer và Captiva (đổi tên từ xe Trung Quốc Baojun 530) để bán ở Mỹ và những thị trường đang phát triển. Với trường hợp của Tracker, đây cũng là một cái tên từng được sử dụng trong lịch sử Chevrolet cho một mẫu SUV dựa trên nền tảng Suzuki Grand Vitara, đồng thời được dùng làm tên gọi chiếc crossover hạng B Trax ở một số thị trường. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, mọi chuyện mới trở nên rõ ràng. Thì ra, bộ đôi Tracker và TrailBlazer được Chevrolet giới thiệu ở Thượng Hải vào tháng 4/2019 thực chất là những phiên bản “song sinh” của Buick Encore và Encore GX – những chiếc xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Về cơ bản, Encore là một mẫu crossover cỡ nhỏ hạng B với kích thước tương đương Ford EcoSport hay Hyundai Kona, còn Encore GX là biến thể có trục cơ sở được kéo dài của Encore. Chevrolet chỉ việc sửa đổi lại thiết kế của 2 mẫu xe Buick này và đổi tên chúng là có ngay sản phẩm cho riêng mình! Cụ thể, Encore trở thành Tracker, còn Encore GX được chuyển đổi thành TrailBlazer. Cả Buick và Chevrolet đều là thương hiệu con của tập đoàn GM, nên nói cho cùng thì việc chúng chia sẻ qua lại thiết kế và nền tảng kỹ thuật cũng không phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Chevrolet cũng không muốn tỏ ra “lười biếng”, nên các nhà thiết kế của thương hiệu này cũng chịu khó bỏ công áp dụng một số đường nét khá riêng cho Tracker và TrailBlazer như lưới tản nhiệt 2 tầng bậc hay cột A vuông vức sắc cạnh, để chúng tách biệt hơn nữa khỏi Buick Encore và Encore GX. Vòm bánh xe của TrailBlazer cũng cong nhẹ chứ không tròn trịa hẳn như mẫu xe mang nhãn Buick. Theo GM, họ chọn phương thức này nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với tình hình kinh doanh ảm đạm hiện tại. Phần thiết kế ngoại thất của TrailBlazer “mới” có sự tham gia của GM Hàn Quốc. Xe được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh SAIC – GM ở Thượng Hải và dự kiến có thể lắp ráp tại Incheon (Hàn Quốc) trong tương lai gần. Tạm bỏ qua nền tảng kỹ thuật thì có thể thấy mẫu TrailBlazer “mới” lần này có ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Xe được quảng cáo là lấy cảm hứng từ mẫu xe concept FNR CarryAll từng ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, có đèn pha được đặt bên dưới còn cụm đèn LED DRL và đèn sương mù lại nằm phía trên, cùng với cột A sơn đen và cột C được cắt ngang tạo nên cảm giác “mui nổi” độc đáo. Khách hàng còn có thêm gói tuỳ chọn trang trí ACTIV, bao gồm ghế ngồi bọc da, lưới tản nhiệt có thiết kế ấn tượng hơn, hệ thống ống xả kép hình thang, giảm chấn khi đi vào địa hình không bằng phẳng, mui hai tông màu và bộ mâm 17 inch đi kèm lốp Hankook Sport Terrain. Nội thất của xe không được GM đề cập nhiều, tuy nhiên từ hình ảnh cho thấy xe được trang bị một vô-lăng ba chấu tích hợp các phím chức năng Không gian nội thất của TrailBlazer “mới” được nhận xét là tương đối nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo tốt cho nhu cầu sử dụng. Không gian thể tích đựng đồ của xe lên tới 1.540 lít khi gập hàng ghế thứ 2 xuống, ngoài ra ghế hành khách phía trước cũng có thể gập lại và điều này cho phép chiếc xe có thể chứa các vật phẩm dài tới 2,6 mét. Chevrolet TrailBlazer mới được trang bị một hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và phanh khẩn cấp khi phát hiện có người đi bộ phía trước. Các tính năng an toàn khác bao gồm hệ thống tự động hỗ trợ chùm sáng cao, hỗ trợ giữ làn đường với cảnh báo lệch làn đường, camera quan sát phía sau và nhắc nhở dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Mẫu xe có xuất xứ Trung Quốc này sẽ được bán ra tại Mỹ vào mùa xuân 2020, giá xe Chevrolet TrailBlazer 2020 khởi điểm chỉ 20.000 USD (khoảng 464 triệu đồng), tương đương các dòng xe gia đình cỡ nhỏ. Video: Chi tiết SUV Chevrolet TrailBlazer 2020 tại Trung Quốc.

