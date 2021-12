Subaru XV 2022 thêm phiên bản "xám nòng súng", từ 444 triệu đồng

Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Frankfurt 2011, XV hay Crosstrek hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Subaru. Để kỷ niệm 10 năm mẫu xe này có mặt trên thị trường, Subaru XV Advance Style Edition mới đã ra mắt ở quê nhà Nhật Bản. Ngoài ra, Subaru cũng công bố XV 2022 dành cho thị trường nội địa. So với bản thường, Subaru XV Advance Style Edition đặc biệt khác biệt ở tông màu xám nòng súng chủ đạo. Điều này được thể hiện qua lưới tản nhiệt, viền hình chữ "L" bao quanh hốc đèn sương mù trước, tấm ốp bảo vệ gầm dưới đầu xe và đuôi xe, ốp gương ngoại thất, ăng-ten hình vây cá trên nóc, cánh gió mui, baga nóc cũng như bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế theo phong cách tua-bin. Bên trong Subaru XV Advance Style Edition là không gian nội thất bọc da màu tối, đi kèm chỉ khâu màu vàng tương phản trên mặt táp-lô, bệ tì tay trung tâm và ghế. Ngoài phiên bản Advance Style Edition mới, Subaru XV 2022 ở thị trường Nhật Bản còn có thêm trang bị tùy chọn mới là ghế bọc nỉ có sưởi. Trong khi đó, màu sơn xanh Sapphire Blue Pearl hiện được dùng cho cả bản máy xăng 1.6L của dòng SUV cỡ B này. Tại thị trường Nhật Bản, Subaru XV 2022 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L kể trên, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 148 Nm tại tua máy 3.600 vòng/phút. Thứ hai là hệ truyền động hybrid mang tên e-Boxer, dùng máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 14 mã lực và 65 Nm. Dù dùng động cơ nào, Subaru XV 2022 cũng có hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Giá xe Subaru XV 2022 tại thị trường Nhật Bản dao động từ 2,2 - 3,014 triệu Yên (khoảng 444 - 609 triệu đồng). Riêng Subaru XV Advance Style Edition có giá 2,915 triệu Yên (589 triệu đồng). Vào hồi đầu tháng 12/2021, Subaru cũng đã giới thiệu XV mới tại triển lãm Thailand International Motor Expo 2021 diễn ra ở Thái Lan. Khác với xe ở Nhật Bản, Subaru XV 2022 tại thị trường Thái Lan lại dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Subaru XV 2022 tại Thái Lan chính là hệ thống an toàn chủ động EyeSight. Nhờ đó, xe có hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng Stop and Go, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước lăn bánh và ngăn đạp nhầm chân ga. Đặc biệt, hệ thống camera 360 độ hiện đã được trang bị tiêu chuẩn cho mẫu xe này. Bên cạnh đó là camera cập lề, 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ đổ đèo. Tại thị trường Thái Lan, Subaru XV 2022 được chia thành 2 phiên bản là 2.0 iP EyeSight AWD và 2.0 iP GT EyeSight AWD. Subaru XV 2022 sẽ bắt đầu được bán tại thị trường Thái Lan từ đầu năm sau dưới dạng ôtô lắp ráp nội địa. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, Subaru XV có được đưa về Việt Nam để cạnh tranh với Hyundai Kona, Kia Seltos và Toyota Corolla Cross hay không. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Subaru XV 2022 thế hệ mới.

