Video: Chi tiết Subaru Crosstrek hoàn toàn mới tại VMS 2024.

Tại VMS 2024, gian hàng Subaru Việt Nam mang đến 6 chiếc xe chủ lực, và đặc biệt, là sự góp mặt lần đầu tiên của bộ đôi xe Crosstrek hoàn toàn mới, xe có 2 bản, giá là 1,098 tỷ đồng và 1,268 tỷ đồng.

Subaru Crosstrek hoàn toàn mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với hai phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Đặc biệt, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer sẽ là bản xe hybrid đầu tiên của Subaru được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Subaru Việt Nam đem dàn xe "hot hit" đến triển lãm VMS 2024.

Xe sẽ sở hữu hệ thống truyền động thân thiện với môi trường với động cơ boxer 2,5 lít mới phát triển, sản sinh công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 209 Nm. Nó được kết hợp với pin lithium-ion 1,1 kWh gắn phía sau và hộp số có hai động cơ điện.

Bên cạnh việc ra mắt Crosstrek hoàn toàn mới, Subaru còn mang đến triển lãm 4 mẫu xe nổi bật khác là Forester, Outback và đặc biệt là 2 mẫu xe thể thao Subaru WRX và Subaru BRZ được trang bị thêm bộ phụ kiện độc đáo STI (STI Package Edition).

Subaru Forester chiếc SUV An Toàn Xuất Sắc, Vận Hành Vượt Trội. Với thiết kế không gian nội thất rộng rãi và nhiều tính năng an toàn vượt trội, Forester là mẫu xe SUV hoàn hảo dành cho gia đình và những người ưa thích khám phá, phiêu lưu.

Bên cạnh đó, Subaru Outback nổi bật với thiết kế sang trọng, tinh tế, thanh lịch cùng khả năng vận hành vượt trội trên mọi địa hình sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân đang kiếm tìm những khoảnh khắc và trải nghiệm tuyệt mỹ nhất trong mọi hành trình.

