GAC M6 Pro từ 699 triệu tại Việt Nam, đối thủ Toyota Innova Cross

GAC M6 Pro 2025 mới được xem là một trong những mẫu MPV đáng chú ý nhất tại triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) 2024. Tại Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Hyundai Custin và Toyota Innova Cross nhưng thiết kế và trang bị mang tính đột phá hơn. Về ngoại hình, thiết kế của All-New M6 Pro tại Việt Nam được đánh giá cao về sự thanh lịch và hiện đại, kết hợp với nội thất rộng rãi và tiện nghi cho gia đình Việt. Xe có kích thước ấn tượng 4793×1837×1765 mm và lưới tản nhiệt cỡ lớn, mang lại vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. So với Toyota Innova Cross, mẫu xe mang thương hiệu Trung Quốc này có chiều dài tổng thể lớn hơn, nhưng trục cơ sở lại ngắn hơn. Điểm gây chú ý nhất của GAC M6 Pro 2025 chính là việc gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha LED sắc sảo và hai hốc hút gió cỡ lớn ở hai bên. Nhìn tổng thể, kiểu dáng của GAC M6 Pro mới khá giống với một mẫu MPV cao cấp được nhiều người dùng ưa chuộng là Toyota Alphard, tuy nhiên mặt tiền của nó lại mang dáng dấp của chính đối thủ Innova Cross hay mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam là Xpander. Mẫu xe này có cửa mở phía sau vẫn kiểu truyền thống như hầu hết xe con thay vì cửa trượt. M6 Pro bản tiêu chuẩn được trang bị mâm xe 16 inch, trong khi các phiên bản cao cấp hơn sử dụng mâm 18 inch. Nội thất xe nổi bật với thiết kế hai tông màu, bao gồm cụm màn hình đôi liền mạch: màn hình đa thông tin LCD 7 inch và màn hình cảm ứng giải trí 10.25 inch. Hàng loạt tính năng tiện nghi khác như vô lăng bọc da, điều hòa hai vùng độc lập, camera 360 độ, và hệ thống chìa khóa thông minh đều có mặt trên All-New M6 Pro, mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện lợi. Xe có khả năng chở 7 người cùng hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng, tạo ra khoang chứa đồ rộng rãi với dung tích lên đến 1.100 lít. Cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều ngăn chứa đồ thông minh càng làm tăng thêm sự tiện lợi, đặc biệt trong các chuyến đi gia đình dài ngày. M6 Pro không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiện đại mà còn với hệ thống an toàn toàn diện. Xe được trang bị hệ thống trợ lái tiên tiến ADAS với 8 tính năng hiện đại như các hệ thống điều chỉnh đèn pha tự động (HBA), kiểm soát hành trình chủ động (ACC), cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hỗ trợ giữ làn đường (LKA). Ngoài ra, All-New M6 Pro còn tích hợp các công nghệ an toàn cơ bản như các hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HHC) và 6 túi khí bảo vệ. Khung xe sử dụng thép cường lực lên đến 93%, đảm bảo độ cứng và khả năng bảo vệ toàn diện trong mọi tình huống. All-New M6 Pro được trang bị động cơ 1.5 Turbo GDI thế hệ thứ 3, cho công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm, giúp xe vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ trung bình chỉ 7.22 lít/100 km. Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp mang lại khả năng chuyển số nhanh, mượt mà và hiệu quả. All-New M6 Pro cung cấp ba chế độ lái Eco, Comfort và Sport, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người lái. Tại Việt Nam, giá xe GAC M6 Pro 2025 bản tiêu chuẩn là 699 triệu đồng, trong khi bản cao cấp có giá từ 799 triệu đồng. Video: Xem chi tiết All-New M6 Pro vừa ra mắt tại VMS 2024.

