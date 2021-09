Subaru Forester Wilderness 2022 lộ diện, hầm hố và cá tính hơn

Vào hồi tháng 3/2021, hãng Subaru đã vén màn phiên bản Wilderness có thiết kế hầm hố hơn của dòng xe Outback. Sau Outback, đến lượt dòng SUV cỡ C - Subaru Forester 2022 mới được bổ sung phiên bản Wilderness tương tự. Hiện hãng Subaru chưa chính thức giới thiệu Forester Wilderness 2022 ra thị trường. Tuy nhiên, hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe này đã được đăng lên trang web chính thức của Subaru Canada. Tương tự Outback Wilderness, mẫu xe SUV Subaru Forester Wilderness 2022 cũng ra đời nhằm thu hút những khách hàng thích trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. So với bản tiêu chuẩn, Subaru Forester Wilderness 2022 sở hữu thiết kế hầm hố hơn. Để làm được điều đó, hãng Subaru đã bổ sung nẹp màu đen mới xung quanh thân xe, mở rộng lên cả hốc bánh trước/sau, tăng chiều cao gầm và trang bị vành hợp kim 17 inch cũng như lốp chạy mọi địa hình cho Forester Wilderness 2022. Ngoài ra, Subaru Forester Wilderness 2022 còn có đề-can màu đen nhám trên nắp ca-pô nhằm giảm tình trạng lóa mắt cho người điều khiển. Thêm vào đó là baga mới trên nóc xe và tấm ốp bảo vệ gầm trong những chuyến off-road. Trên chắn bùn trước của xe sẽ có logo "Subaru Wilderness" như dấu hiệu nhận biết so với bản thường. Bên trong Subaru Forester Wilderness 2022 là không gian nội thất có vẻ như được thiết kế theo phong cách giống với đàn anh Outback Wilderness. Trên tựa đầu ghế sẽ có thêm logo "Subaru Wilderness" như ở ngoài xe. Dự kiến, Subaru Forester Wilderness 2022 sẽ được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, ghế bọc chất liệu không phải da, có tác dụng chống nước, cũng như trần xe và những chi tiết ốp trang trí màu tối. Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn EyeSight quen thuộc của thương hiệu Subaru. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Forester Wilderness 2022 vẫn là động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 239 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT với tỷ số truyền thấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Theo Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA, Subaru Forester Wilderness 2022 tiêu thụ lượng xăng là 9,4 lít/100 km nội thành, 8,4 lít/100 km cao tốc và 9,05 lít/100 km đường hỗn hợp. So với những con số 9,05 lít/100 km nội thành, 7,13 lít/100 km cao tốc và 8,11 lít/100 km đường hỗn hợp của bản thường, Subaru Forester Wilderness 2022 tốn xăng hơn đáng kể.. Hiện giá xe Subaru Forester Wilderness 2022 mới vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Subaru Forester Wilderness 2022 mới.

