Subaru Forester 2022 “bằng xương, bằng thịt” sắp về Việt Nam

Vào hồi tháng 9 năm nay, hãng Subaru đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe Forester tại thị trường Mỹ. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021, hãng Subaru đã mang mẫu SUV cỡ C này đến trưng bày. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Subaru Forester 2022 mới sẽ về Việt Nam trong tương lai. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe SUV Subaru Forester 2022 được thay đổi nhẹ ở thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình lục giác với những chi tiết mạ crôm màu tối mới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha sắc sảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều rõ nét hơn. Bên trong cụm đèn pha vẫn còn dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" như trước. Bên dưới xuất hiện hốc đèn sương mù trước mới với 3 nan mạ crôm trang trí. Ngay cả thiết kế cản trước của xe cũng được làm mới, đi kèm tấm ốp gầm màu bạc dày dặn. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn và đuôi xe của Subaru Forester 2022 không thay đổi nhiều, trừ vành la-zăng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV cỡ C này sẽ dùng vành hợp kim 17 inch tiêu chuẩn hoặc 18 inch tùy chọn và đi kèm cả cửa cốp chỉnh điện. Bước vào bên trong Subaru Forester 2022, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất về cơ bản là giống phiên bản cũ. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Thêm vào đó là tính năng sưởi ghế, chỉnh điều hòa bằng cử chỉ và hệ thống hỗ trợ đổ đèo X-Mode mới. "Trái tim" của Subaru Forester 2022 tại thị trường Trung Quốc tiếp tục là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, xe lại dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Cuối cùng là gói trang bị an toàn chủ động EyeSight, có thêm tính năng hỗ trợ đánh lái khẩn cấp tự động và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Hệ thống an toàn này sẽ được trang bị cho mọi bản trang bị của Subaru Forester 2022, trừ bản tiêu chuẩn Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Subaru Forester 2022 được chia thành 4 phiên bản với giá dao động từ 223.800 - 265.800 Nhân dân tệ (khoảng 783 - 927 triệu đồng). Video: Chi tiết Subaru Forester 2022 thế hệ mới.

Vào hồi tháng 9 năm nay, hãng Subaru đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe Forester tại thị trường Mỹ. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021, hãng Subaru đã mang mẫu SUV cỡ C này đến trưng bày. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Subaru Forester 2022 mới sẽ về Việt Nam trong tương lai. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe SUV Subaru Forester 2022 được thay đổi nhẹ ở thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình lục giác với những chi tiết mạ crôm màu tối mới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha sắc sảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều rõ nét hơn. Bên trong cụm đèn pha vẫn còn dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" như trước. Bên dưới xuất hiện hốc đèn sương mù trước mới với 3 nan mạ crôm trang trí. Ngay cả thiết kế cản trước của xe cũng được làm mới, đi kèm tấm ốp gầm màu bạc dày dặn. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn và đuôi xe của Subaru Forester 2022 không thay đổi nhiều, trừ vành la-zăng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV cỡ C này sẽ dùng vành hợp kim 17 inch tiêu chuẩn hoặc 18 inch tùy chọn và đi kèm cả cửa cốp chỉnh điện. Bước vào bên trong Subaru Forester 2022, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất về cơ bản là giống phiên bản cũ. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Thêm vào đó là tính năng sưởi ghế, chỉnh điều hòa bằng cử chỉ và hệ thống hỗ trợ đổ đèo X-Mode mới. "Trái tim" của Subaru Forester 2022 tại thị trường Trung Quốc tiếp tục là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, xe lại dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Cuối cùng là gói trang bị an toàn chủ động EyeSight, có thêm tính năng hỗ trợ đánh lái khẩn cấp tự động và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Hệ thống an toàn này sẽ được trang bị cho mọi bản trang bị của Subaru Forester 2022, trừ bản tiêu chuẩn Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Subaru Forester 2022 được chia thành 4 phiên bản với giá dao động từ 223.800 - 265.800 Nhân dân tệ (khoảng 783 - 927 triệu đồng). Video: Chi tiết Subaru Forester 2022 thế hệ mới.