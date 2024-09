Subaru Crosstrek nhập Nhật về Việt Nam, từ hơn 1 tỷ đồng?

Mới đây, Subaru xác nhận sẽ sớm đưa Crosstrek về Việt Nam. Trước đó, nhiều đại lý Subaru tại TP.HCM đã thông báo nhận cọc dành cho mẫu SUV cỡ B+ này. Tại triển lãm ôtô xe máy Việt Nam - VMS 2024, hãng cho biết sẽ đưa Subaru Crosstrek 2025 mới xuất hiện ở gian trưng bày. Xe có 2 phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, mức giá xe Subaru Crosstrek 2025 được dự báo sẽ không thể thấp hơn 900 triệu đồng. Trước đây, Subaru Crosstrek tại Việt Nam từng được bán ra dưới tên gọi Subaru XV và cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá xấp xỉ 1,5 tỷ đồng Subaru Crosstrek có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm ở mức 200 mm. Ngoại thất Subaru Crosstrek được cho là khá tương đồng mẫu xe "đàn anh" Subaru Outback. Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight được trang bị động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm. Phiên bản hybrid dùng động cơ 2.0L công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm, kết hợp motor điện để cho ra tổng công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm. Đối thủ của Subaru Crosstrek trong phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam sẽ gồm Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng), Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng), Peugeot 2008 (719-769 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Kia Seltos (599-799 triệu đồng), Hyundai Creta (599-699 triệu đồng). Cũng tại VMS 2024, Skoda sẽ giới thiệu thế hệ mới của mẫu SUV cỡ D Kodiaq. Isuzu cũng sẽ mang đến phiên bản facelift của bán tải D-Max, còn Honda nhiều khả năng cũng trình làng Honda Civic trang bị động cơ hybrid. Video: Giới thiệu mẫu xe Subaru Crosstrek thế hệ mới.

Mới đây, Subaru xác nhận sẽ sớm đưa Crosstrek về Việt Nam. Trước đó, nhiều đại lý Subaru tại TP.HCM đã thông báo nhận cọc dành cho mẫu SUV cỡ B+ này. Tại triển lãm ôtô xe máy Việt Nam - VMS 2024, hãng cho biết sẽ đưa Subaru Crosstrek 2025 mới xuất hiện ở gian trưng bày. Xe có 2 phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, mức giá xe Subaru Crosstrek 2025 được dự báo sẽ không thể thấp hơn 900 triệu đồng. Trước đây, Subaru Crosstrek tại Việt Nam từng được bán ra dưới tên gọi Subaru XV và cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá xấp xỉ 1,5 tỷ đồng Subaru Crosstrek có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm ở mức 200 mm. Ngoại thất Subaru Crosstrek được cho là khá tương đồng mẫu xe "đàn anh" Subaru Outback. Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight được trang bị động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm. Phiên bản hybrid dùng động cơ 2.0L công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm, kết hợp motor điện để cho ra tổng công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm. Đối thủ của Subaru Crosstrek trong phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam sẽ gồm Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng), Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng), Peugeot 2008 (719-769 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Kia Seltos (599-799 triệu đồng), Hyundai Creta (599-699 triệu đồng). Cũng tại VMS 2024, Skoda sẽ giới thiệu thế hệ mới của mẫu SUV cỡ D Kodiaq. Isuzu cũng sẽ mang đến phiên bản facelift của bán tải D-Max, còn Honda nhiều khả năng cũng trình làng Honda Civic trang bị động cơ hybrid. Video: Giới thiệu mẫu xe Subaru Crosstrek thế hệ mới.