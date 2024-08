Subaru Outback tại Việt Nam giảm giá "mạnh tay" nhất trong tháng 8/2024

Trong đó, mẫu xe Subaru Outback giảm giá mạnh nhất trong dải sản phẩm cuat hãng, với mức lên đến 403 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản này chỉ còn 1,696 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy rằng Subaru Outback tại Việt Nam nhận được mức ưu đãi không thua kém gì những mẫu ô tô đến từ các thương hiệu châu Âu như Volkswagen Touareg hay Volvo XC90. Đây đồng thời cũng là một trong những mẫu xe có mức khuyến mãi cao nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 8/2024 này. Trong khi đó, dòng xe thể thao Subaru BRZ được ưu đãi 364 triệu đồng. Ưu đãi này đưa giá của Subaru BRZ xuống chỉ còn 1,535 tỷ đồng. Với dòng xe Subaru Forester, trong tháng 8 này, xe đang được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị 50 triệu đồng ở bản 2.0 iL, 110 triệu đồng ở bản 2.0 iL EyeSight và 140 triệu đồng ở bản 2.0 iS EyeSight. Giá bán sau ưu đãi của dòng SUV cỡ C này giảm xuống còn từ 919 triệu đến 1,059 tỷ đồng. Tuy giảm giá mạnh nhưng các mẫu xe Subaru vẫn khá kén khách tại Việt Nam, trừ Forester. Cả Subaru Outback và BRZ đều nằm trong những phân khúc có tập khách hàng nhỏ ở thị trường Việt Nam. Nếu như Subaru Outback là xe wagon thì BRZ là ôtô thể thao. Subaru Outback tại Việt Nam đã được nâng cấp nhẹ vào hồi tháng 4/2023 với những thay đổi như cổng USB Type C, màn hình thông tin giải trí với giao diện mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống lái X-Mode với tính năng tự động khôi phục Auto Restore. Subaru Outback được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 166 mã lực tại dải vòng tua 5.000-5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại tua máy 3.800 vòng/phút. Đi kèm động cơ là hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, Subaru BRZ sở hữu động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 231 mã lực tại tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại tua máy 3.700 vòng/phút. Trang bị hộp số là loại tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Cả hai mẫu xe nhà Subaru đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight với các tính năng như phanh tự động phòng tránh va chạm PCB, kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm PTM, kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo đảo làn và cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển. Trong năm nay, hãng Subaru sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của mình ở thị trường Việt Nam với mẫu xe Crosstrek mới. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, Crosstrek dự kiến sẽ có giá không rẻ. Video: Chi tiết Subaru Outback nâng cấp tại Việt Nam.

