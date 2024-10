Subaru Chiffon Try – minivan 4 chỗ siêu nhỏ xinh chỉ 307 triệu đồng

Những chiếc kei car tại Nhật Bản luôn rất thú vị và được cả thế giới quan tâm, bất chấp việc chúng hầu như không bao giờ được kinh doanh chính thức bên ngoài phạm vi nước Nhật. Trường hợp của Subaru Chiffon Try cỡ nhỏ cũng rất đáng chú ý, nó là một sự kết hợp hài hòa giữa tính chất thực dụng và vóc dáng hầm hố của kiểu xe chuyên đi địa hình. Subaru Chiffon 2024 mới thực chất là biến thể của Daihatsu Tanto, một dòng xe van nhỏ có tuổi đời lên đến 20 năm. Tuy nhiên phải đến năm 2013, khi Tanto đang ở thế hệ thứ hai thì Subaru mới được “chấp thuận” việc vay mượn nền tảng khung gầm và cấu trúc thân vỏ cơ bản để tạo ra Chiffon. Đến nay, Chiffon đang thuộc thế hệ thứ hai trong khi Tanto đã có thế hệ thứ tư. Tại Nhật, mẫu xe Subaru Chiffon Try vốn sở hữu 4 cấu hình là L, G, R và RS thì đến nay có thêm bản Try là cấu hình thứ năm. Mức giá xe Subaru Chiffon Try 2024 khởi điểm 1.831.500 yen Nhật (khoảng 307 triệu đồng) đối với phiên bản dẫn động cầu trước và lên tới 1.952.500 yen Nhật (327 triệu đồng) để có dẫn động 4 bánh. So với các cấu hình còn lại của dòng Chiffon, chiếc Chiffon Try thể hiện sự khác biệt với ngoại hình đi theo phong cách xe địa hình. Xe có nhiều điểm nhấn nổi bật như lớp ốp thân bằng nhựa, tấm chắn giả màu bạc và lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Giá nóc và ốp bên hông càng khiến chiếc xe trở nên phù hợp với hình ảnh phương tiện đi dã ngoại. Chiffon Try còn ẩn chứa nhiều công năng tiện dụng cho người dùng, chẳng hạn như việc xe không có cột B được hãng gọi với cái tên mỹ miều “cửa mở kỳ diệu”, giúp cho những thao tác ra-vào xe trở nên vô cùng đơn giản, đặc biệt với người già hoặc trẻ nhỏ. Cửa sau trượt điện cũng là ưu điểm lớn khi cần mở ra lấy đồ đạc mà không gian xung quanh chật hẹp. Có kích thước tí hon với chiều dài 3.396 mm, rộng 1.476 mm và cao 1.775 mm, bên trong nội thất Subaru Chiffon Try vẫn đủ không gian cho 2 hàng ghế và 4 chỗ ngồi tương đối thoải mái, ít nhất là với vóc dáng người Á Đông. Ghế người lái có thể trượt lên-xuống 533 mm, ghế hành khách trước dịch chuyển được 381 mm và có thể gập phẳng giúp xe dễ dàng chứa các vật dụng dài, ghế sau cũng có khả năng trượt 240 mm giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ hoặc không gian để chân cho hành khách Không gian nội thất bên trong chiếc Chiffon Try không có quá nhiều thay đổi so với các bản trước đây nhưng Subaru đã thêm vào các chi tiết như điểm nhấn màu cam và mặt sau ghế ngồi chống thấm nước. Hệ thống thông tin giải trí được điều khiển thông qua màn hình trung tâm 9 inch. Theo đúng tiêu chuẩn kei car Nhật, Subaru Chiffon Try vận hành bằng động cơ ba xi-lanh dung tích 660 cc, sản sinh công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm. Xe được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động bốn bánh tùy chọn. Khoảng sáng gầm xe sẽ là 150 mm nếu dẫn động cầu trước và sẽ tăng lên 165 mm nếu dẫn động AWD. Tại thị trường Nhật Bản, khách hàng mua Subaru Chiffon Try có thể lựa chọn màu sơn ngoại thất từ các màu sắc nổi bật như Lake Blue Metallic, Forest Khaki Metallic hoặc các tùy chọn hai tông màu khác nhau giúp chiếc xe mang đậm phong cách cá nhân và mang đến sự mới mẻ cho người sử dụng. Video: Giới thiệu Subaru Chiffon Try – minivan 4 chỗ siêu nhỏ xinh.

Những chiếc kei car tại Nhật Bản luôn rất thú vị và được cả thế giới quan tâm, bất chấp việc chúng hầu như không bao giờ được kinh doanh chính thức bên ngoài phạm vi nước Nhật. Trường hợp của Subaru Chiffon Try cỡ nhỏ cũng rất đáng chú ý, nó là một sự kết hợp hài hòa giữa tính chất thực dụng và vóc dáng hầm hố của kiểu xe chuyên đi địa hình. Subaru Chiffon 2024 mới thực chất là biến thể của Daihatsu Tanto, một dòng xe van nhỏ có tuổi đời lên đến 20 năm. Tuy nhiên phải đến năm 2013, khi Tanto đang ở thế hệ thứ hai thì Subaru mới được “chấp thuận” việc vay mượn nền tảng khung gầm và cấu trúc thân vỏ cơ bản để tạo ra Chiffon. Đến nay, Chiffon đang thuộc thế hệ thứ hai trong khi Tanto đã có thế hệ thứ tư. Tại Nhật, mẫu xe Subaru Chiffon Try vốn sở hữu 4 cấu hình là L, G, R và RS thì đến nay có thêm bản Try là cấu hình thứ năm. Mức giá xe Subaru Chiffon Try 2024 khởi điểm 1.831.500 yen Nhật (khoảng 307 triệu đồng) đối với phiên bản dẫn động cầu trước và lên tới 1.952.500 yen Nhật (327 triệu đồng) để có dẫn động 4 bánh. So với các cấu hình còn lại của dòng Chiffon, chiếc Chiffon Try thể hiện sự khác biệt với ngoại hình đi theo phong cách xe địa hình. Xe có nhiều điểm nhấn nổi bật như lớp ốp thân bằng nhựa, tấm chắn giả màu bạc và lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Giá nóc và ốp bên hông càng khiến chiếc xe trở nên phù hợp với hình ảnh phương tiện đi dã ngoại. Chiffon Try còn ẩn chứa nhiều công năng tiện dụng cho người dùng, chẳng hạn như việc xe không có cột B được hãng gọi với cái tên mỹ miều “cửa mở kỳ diệu”, giúp cho những thao tác ra-vào xe trở nên vô cùng đơn giản, đặc biệt với người già hoặc trẻ nhỏ. Cửa sau trượt điện cũng là ưu điểm lớn khi cần mở ra lấy đồ đạc mà không gian xung quanh chật hẹp. Có kích thước tí hon với chiều dài 3.396 mm, rộng 1.476 mm và cao 1.775 mm, bên trong nội thất Subaru Chiffon Try vẫn đủ không gian cho 2 hàng ghế và 4 chỗ ngồi tương đối thoải mái, ít nhất là với vóc dáng người Á Đông. Ghế người lái có thể trượt lên-xuống 533 mm, ghế hành khách trước dịch chuyển được 381 mm và có thể gập phẳng giúp xe dễ dàng chứa các vật dụng dài, ghế sau cũng có khả năng trượt 240 mm giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ hoặc không gian để chân cho hành khách Không gian nội thất bên trong chiếc Chiffon Try không có quá nhiều thay đổi so với các bản trước đây nhưng Subaru đã thêm vào các chi tiết như điểm nhấn màu cam và mặt sau ghế ngồi chống thấm nước. Hệ thống thông tin giải trí được điều khiển thông qua màn hình trung tâm 9 inch. Theo đúng tiêu chuẩn kei car Nhật, Subaru Chiffon Try vận hành bằng động cơ ba xi-lanh dung tích 660 cc, sản sinh công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm. Xe được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động bốn bánh tùy chọn. Khoảng sáng gầm xe sẽ là 150 mm nếu dẫn động cầu trước và sẽ tăng lên 165 mm nếu dẫn động AWD. Tại thị trường Nhật Bản, khách hàng mua Subaru Chiffon Try có thể lựa chọn màu sơn ngoại thất từ các màu sắc nổi bật như Lake Blue Metallic, Forest Khaki Metallic hoặc các tùy chọn hai tông màu khác nhau giúp chiếc xe mang đậm phong cách cá nhân và mang đến sự mới mẻ cho người sử dụng. Video: Giới thiệu Subaru Chiffon Try – minivan 4 chỗ siêu nhỏ xinh.