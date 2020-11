Subaru BRZ 2022 vừa ra mắt, được nâng cấp những gì?

Subaru BRZ thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt, ngoại hình của xe giống với mẫu concept từng được giới thiệu tại Tokyo Motor Show 2011. Mẫu xe thể thao này tiếp tục là sản phẩm hợp tác giữa Subaru và Toyota, trước đó cả 2 hãng đã hình thành một liên minh vốn mở rộng vào tháng 9 năm ngoái. Thế hệ đầu tiên của mẫu xe này đã được đón nhận nồng nhiệt, bởi nó có những thứ mà tín đồ đam mê tốc độ tìm kiếm như động cơ đặt trước, hệ dẫn động cầu sau, tùy chọn hộp số sàn và tất cả gói gọn trong một thân xe coupe. "Những điều này tiếp tục được tìm thấy trên Subaru BRZ 2022 mới, nhưng một số bộ phận được sửa đổi hoặc cải tiến để đảm bảo người lái có được cảm giác mạnh hơn, thú vị hơn với hệ dẫn động bánh sau, những đặc trưng vốn được yêu thích của BRZ", hãng xe Nhật Bản tuyên bố. Dưới nắp ca-pô của Subaru BRZ 2022 là khối động cơ xăng FA24D 4 xy-lanh boxer, hút khí tự nhiên, dung tích 2.4L, thay cho động cơ FA20D 2.0L trước đây. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại 228 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 249 Nm tại 3.700 vòng/phút, hiệu suất này cao hơn so với đời cũ. Ngoài ra động cơ này cũng có tỷ số nén cao hơn là 13,5:1 (trước đây là 12,5:1) và không còn kiểu thiết kế hình hộp vuông, bởi piston có đường kính 96 mm thay vì 86 mm, hành trình không đổi vẫn ở mức 86 mm. Các công nghệ động cơ nổi bật khác bao gồm hệ thống phun xăng trực tiếp, cổng D-4S của Toyota sản xuất, cùng với trục cam dẫn động xích đôi trên cao, 4 van trên mỗi xy-lanh và hệ thống van chủ động kép (DAVCS) để điều khiển thời điểm van nạp và xả. Sức mạng được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, xe còn có bộ vi sai chống trượt Torsen, đây là trang bị tiêu chuẩn có trên cả bản Premium và Limited. Subaru BRZ 2022 được xây dựng trên nền tảng Impreza giống với thế hệ đầu tiên, không phải là Toyota New Global Architecture (TNGA) như tin đồn đoán. Hệ thống treo gồm tay đòn kép thể thao phía sau và phuộc MacPherson phía trước, cả 2 đều có giảm xóc thụ động. Độ cứng và uốn cong bên phía trước cũng tăng lên 60% để xe phản hồi lái và quay đầu tốt hơn. Khung gầm mới có các yếu tố từ nền tảng toàn cầu của Subaru, do đó độ cứng xoắn hơn 50% so với trước đây, nhờ hệ thống gắn khung được gia cố. Subaru BRZ 2022 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.265 x 1.775 x 1.311 mm, trục cơ sở 2.576 mm. Kích thước này dài hơn 30 mm, thấp hơn 1 mm so với thế hệ "tiền nhiệm". Do khối động cơ lớn và kích thước tăng, Subaru BRZ thế hệ thứ 2 cũng nặng hơn một chút, nhưng điều này được hãng khắc phục bằng cách sử dụng nhôm để chế tạo nắp ca-pô, mui xe và chắn bùn trước. Khối lượng của bản số sàn là 1.277-1.286 kg, trong khi bản số tự động là 1.299-1.307 kg. Phiên bản Subaru BRZ Premium có bộ mâm 17 inch (lốp 215/45) và bản Limited có mâm 18 inch (lốp 215/40). Cả 2 đều sử dụng lốp Michelin Pilot dày dặn hơn. Về mặt thiết kế, Subaru BRZ 2022 là sự tiến hóa từ mẫu xe thế hệ đầu, phần đầu xe nổi bật với đèn pha hình giọt nước. Đèn xi-nhan và định vị hình chữ C dạng LED, nhưng được sửa đổi cong và dài hơn trước. Cản trước có hốc gió hình lục giác được bao quanh bởi những đường gấp khúc sắc cạnh, viền đen. Nắp ca-pô được dập nổi trông cứng cáp hơn. Dọc hai bên hông, các trụ C được tái thiết kế tạo thành dòng chảy xuôi về sau, các khe gió bên có chức năng hút gió ra khỏi vòm bánh trước. Nhìn chung, ngoại hình của Subaru BRZ 2022 không quá khác biệt với đời cũ, xe vẫn có phần mui kiểu "double bubble". Phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế bóng bẩy và góc cạnh hơn, giống với phần đầu, họa tiết đèn hậu cũng là dạng chữ C. Xe còn có cánh gió thể thao kiểu đuôi vịt. Ốp ống xả màu đen, các chi tiết dập nổi ôm lấy hốc biển số. Điểm khác biệt so với thế hệ đầu là đèn phanh thứ 3 và đèn báo lùi đặt thấp, nằm giữa 2 ống xả. Bước vào bên trong, cabin được bố trí kiểu 2+2, các cửa gió điều hòa thiết kế vuông vắn, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch. Không có các chi tiết trang trí ở ghế hành khách, thay vào đó là một phần nhô ra tạo thành kệ, gợi nhớ đến Lexus LC. Trên bảng điều khiển trung tâm, các nút chức năng được thiết kế lại, có một ngắn chứa đồ nhỏ và giắc cắm USB/AUX. Mặt đồng hồ lớn hơn dạng màn hình kỹ thuật số 7 inch, tự động thay đổi giao diện theo chế độ lái. Hệ thống khởi động bằng nút bấm được dời gần cạnh cửa điều hòa. Cần số nằm ở trước bảng điều khiển trung tâm, Subaru đã trang bị phanh tay điện tử cho BRZ thế hệ mới. Ghế ngồi có thêm chức năng sưởi và có thể lùi về sau nhiều hơn. Phiên bản số tự động còn được trang bị hệ thống EyeSight của Subaru. Giá xe Subaru BRZ 2022 chưa được công bố, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy Gunma ở Nhật Bản. Xe sẽ được bán tại Mỹ vào mùa thu năm sau, tuy nhiên sẽ không xuất hiện tại thị trường châu Âu - nơi xe thể thao dần mất chỗ đứng. Video: Giới thiệu xe thể thao Subaru BRZ 2022 mới.

