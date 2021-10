"Soi" xe thử nghiệm an toàn đầu tiên của Mercedes-Benz hơn 50 tuổi

Những mẫu xe cổ điển của thập niên 1960 vẫn thường nhận được sự yêu mến của nhiều người hâm mộ nhờ thiết kế đẹp mắt và hiệu suất đột phá, nhưng nếu buộc phải so sánh với tiêu chuẩn ngày nay, chúng đều sẽ thua kém một yếu tố quan trọng đó là: tính năng an toàn và Mercedes-Benz ESF đời 1970 đã khắc phục những sự cố đó. Năm 1970, chỉ riêng ở Tây Đức, 19.193 người đã thiệt mạng trên đường, nhiều nhất tính tới thời điểm đó. Ở những nơi khác trên thế giới, cụ thể là Mỹ, các kỷ lục tương tự cũng được thiết lập, khiến Bộ Giao thông Vận tải (DOT) của nước này khởi động một chương trình thử nghiệm xe an toàn. DOT muốn chương trình của họ trở nên quốc tế hóa, và do đó Ủy ban An toàn Phương tiện Nâng cao của Châu Âu (EEVC) đã được thành lập vào năm 1970. Tổ chức mới này, với Mercedes tham gia ngay từ đầu, được giao nhiệm vụ sản xuất các Phương tiện An toàn Thử nghiệm (ESV) của riêng mình. Chiếc xe đầu tiên mà Mercedes sản xuất cho chương trình là ESF 05, được giới thiệu tại Hội nghị ESV lần thứ hai ở Sindelfingen, Đức, vào cuối tháng 10/1971. Dựa trên dòng W114 (“Stroke/8”), chiếc xe Mercedes-Benz ESF 05 thử nghiệm này có mang trên mình một số cải tiến về an toàn mà phải nhiều năm sau mới được đưa vào xe sản xuất. Theo các yêu cầu của EEVC, ESF 05 phải chịu được các tác động va đập phía trước và phía sau ở tốc độ 80 km/h và va đập bên với cột ở 20 km/h. Nó cũng phải chịu được một tai nạn nhỏ ở tốc độ lên đến 16 km/h mà không bị biến dạng vĩnh viễn. Để đáp ứng các yêu cầu va đập, cấu trúc thân xe đã được gia cố ở phía trước và hai bên. Hơn nữa, trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 100 mm và mặt trước được kéo dài thêm 370 mm. Dưới nắp capô, nó nhận được một động cơ V6 để có không gian biến dạng khi va chạm, trong khi đó mặt táp lô lại được làm bằng kim loại tấm hấp thụ lực va chạm và được bao phủ trong lớp đệm bọt polyurethane. Để đáp ứng các yêu cầu va đập, cấu trúc thân xe đã được gia cố ở phía trước và hai bên. Hơn nữa, trục cơ sở cũng được kéo dài thêm 100 mm và mặt trước được kéo dài thêm 370 mm. Dưới nắp capô, nó nhận được một động cơ V6 để có không gian biến dạng khi va chạm, trong khi đó mặt táp lô lại được làm bằng kim loại tấm hấp thụ lực va chạm và được bao phủ trong lớp đệm bọt polyurethane. Mercedes cũng trang bị cho ESF 05 dây đai an toàn ba điểm tự điều chỉnh, túi khí cho người lái và hành khách phía trước, cũng như đệm tựa lưng của hàng ghế trước để bảo vệ hành khách phía sau. Để tránh tai nạn, ESF 05 được trang bị hệ thống làm sạch đèn pha và ABS. Kết quả của tất cả những cải tiến này là chiếc xe đã dài hơn 655 mm và nặng hơn 655 kg so với W114 tiêu chuẩn. Kể từ đó, Mercedes đã sản xuất tổng cộng 35 chiếc xe cho chương trình EEVC. Theo thời gian, các quy định giao thông đã trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều và các hệ thống an toàn cũng tinh vi hơn, nhưng các vấn đề ngày nay cũng đã phức tạp hơn xưa. Chiếc ESF 2019 mới nhất của Mercedes tập trung vào sự an toàn của hệ truyền động điện và bộ pin, và xa hơn nữa là giải quyết vấn đề an toàn cho các phương tiện tự hành tương lai. Mặc dù đó là một quá trình không ngừng phát triển, nhưng không thể phủ nhận đó là một quá trình rất thành công. Theo Mercedes, chỉ có 2.719 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Đức trong năm ngoái, con số này ít hơn 16.474 người so với 50 năm trước ở Tây Đức. Với vai trò và đóng góp quan trọng như vậy, ESF 05 hiện đang được gìn giữ và trưng bày tại Bảo tàng Mercedes-Benz ở Đức. Video: Khám công nghệ an toàn trên Mercedes-Benz ESF.

