"Soi" xe ôtô chạy bằng than củi lăn bánh tại Triều Tiên

Do nguồn dầu mỏ nội địa hạn chế, cơ hội để nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài khó khăn, trong khi nhu cầu đi lại lớn nên xe ôtô chạy bằng than củi hiện nay vẫn là một phương tiện còn khá phổ biến ở Triều Tiên. Hình ảnh một xe quân sự chạy bằng than củi tại Triều Tiên. Đây là loại xe xuất hiện từ những năm 1920 với phát minh của Georges Imbert, một kỹ sư người Đức sáng chế ra loại động cơ chạy bằng củi. Vào những năm thế chiến thứ 2, loại xe chạy bằng củi được dùng phổ biến tại hậu phương do các loại nhiên liệu hóa thạch khan hiếm. Ước tính, có khoảng 1 triệu xe động cơ đốt củi được sản xuất trong thời kỳ này. Tuy nhiên, xe sang ở Bình Nhưỡng giờ đây cũng không còn hiếm gặp. Ưu điểm lớn nhất của loại động cơ đốt củi chính là nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, giá rẻ. Tuy nhiên, công suất do khí sinh ra từ lò đốt không cao (khoảng 5,7 MJ/kg so với xăng là 44 MJ/kg) nên cần những chiếc lò lớn trên xe. Vì thế, xe chạy bằng than củi phần lớn là xe tải. Những chiếc xe ôtô hàng độc này đều có một chiếc lò lớn (như kiểu nồi hơi) để biến củi thành hỗn hợp khí sinh học cung cấp cho động cơ xe. Về cơ bản, động cơ không khác xe thông thường, chỉ thay thế phần nhiên liệu. Theo các chuyên gia, mức ô nhiễm của động cơ đốt củi chỉ ngang với những động cơ sử dụng ga sinh học mà thôi. Ưu điểm lớn nhất của loại động cơ đốt củi chính là nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, giá rẻ. Tuy nhiên, công suất do khí sinh ra từ lò đốt không cao (khoảng 5,7 MJ/kg so với xăng là 44 MJ/kg) nên cần những chiếc lò lớn trên xe. Vì thế, xe chạy bằng than củi phần lớn là ôtô tải. Cũng vì khả năng sinh công thấp của gỗ nên tốc độ của xe không cao. Điều phức tạp nữa là sau một quãng đường dài, tài xế lại phải dùng xẻng để xúc tro thải trong buồng đốt ra, làm vệ sinh các bộ lọc… Một trong những nhược điểm nữa là trong quá trình hoạt động, khí Cacbon monoxit (CO) có thể bị rò rỉ và gây nguy hiểm cho tài xế và hành khách trên xe, cũng như khói bụi bám đầy người. Xe ôtô chạy bằng than củi hiện nay gần như đã không còn tồn tại trên thế giới mà chỉ còn được sử dụng tại Triều Tiên. Tại Việt Nam, xe chạy bằng than củi từng tồn tại trong khoảng thời gian những năm 76 đến 82 của thế kỷ 20 do mức độ khan hiếm xăng dầu. Đối với những người trẻ sau này hoàn toàn không biết đến loại xe chạy bằng nhiên liệu "độc" này. Video: Những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp ở Triều Tiên.

