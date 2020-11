"Soi" siêu xe đắt tiền Porsche, BMW của hot boy lừa đảo 57 tỷ đồng

Mới đây, Công an T.P HCM đã bắt tạm giam Nguyễn Khánh Nguyên, hay còn gọi là hot boy Jason Nguyễn trên mạng xã hội với cáo buộc lừa bán 10 triệu hộp găng tay y tế, chiếm đoạt 57 tỷ đồng của doanh nhân Philip Leigh Mckenzie. Jason Nguyễn lợi dụng tình hình phức tạp của dịch Covid-19 để chào bán găng tay y tế cho ông Philip Leigh Mckenzie vào giữa tháng 5. Sự việc không thành, ông Philip Leigh Mckenzie biết mình bị lừa nên đã nhờ công an vào cuộc điều tra. Vào ngày 23/11, Jason Nguyễn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước khi bị Công an T.p HCM bắt tạm giam, Jason Nguyễn được xem như là một người nổi tiếng trên mạng xã hội khi thu hút gần 150 nghìn người theo dõi trên Instagram, trong đó có không ít những hình ảnh hot boy lừa đảo này khoe cuộc sống sang chảnh bên du thuyền, resort cao cấp hay các mẫu xe đắt tiền của Porsche và BMW. Trước khi bị bắt vì tội lừa đảo 57 tỷ đồng, Jason Nguyễn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh của mình trên mạng xã hội với chiếc xe Porsche Panamera. Trong đó, chiếc xe sang mang nhãn hiệu Porsche Panamera rất hay được Jason Nguyễn chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện giá xe Porsche chính hãng mới nhất tại Việt Nam dành cho phiên bản Panamera có giá thấp nhất là 5,3 tỷ đồng và cao nhất trên 12 tỷ đồng. Porsche Panamera bản tiêu chuẩn đã được trang bị động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực tại vòng tua máy 5.400 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 450 Nm tại vòng tua 1.340 - 4.900 vòng/phút. Porsche Panamera có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 264 km/h. Xe đi kèm hộp số tự động ly hợp kép PDK 8 cấp. Ngoài Porsche Panamera, Jason Nguyễn còn chia sẻ các hình ảnh bên xe đắt tiền khác chẳng hạn như một chiếc Limousine "dài ngoằng". Bên cạnh đó, hot boy lừa đảo 57 tỷ đồng này còn đăng tải hình ảnh một chiếc BMW và xe mui trần nhưng không rõ là xe bạn bè, xe mướn hay của chính Jason Nguyễn. Những vụ việc như Jason Nguyễn là bài học xương máu cho những người làm ăn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của đối tác. Đã có không ít vụ các lừa đảo chuyên nghiệp chuyên dùng tiền "bẩn" để mua siêu xe, chuyên cơ và tậu du thuyền để đánh bóng tên tuổi và thu về số tiền bất chính cực khủng. Video: CEO đẹp trai, sang chảnh bị bắt tạm giam vì lừa đảo.

