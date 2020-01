"Soi" Porsche Macan GTS mới tại Việt Nam từ 4,28 tỷ đồng

Động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 2,9 lít trên Porsche Macan GTS mới sản sinh công suất 280 KW (380 mã lực) – tăng thêm 15 KW (20 mã lực) so với phiên bản tiền nhiệm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép PDK mới được tinh chỉnh tương xứng cùng gói tùy chọn Sport Chrono, Macan GTS có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ trong 4,7 giây, nhanh hơn ba phần mười giây so với trước đây. Macan GTS đạt tốc độ tối đa lên đến 261km/giờ. Đặc biệt, nhờ tính lái năng động vượt trội, thành viên mới của gia đình compact SUV còn sở hữu cụm GTS, viết tắt của “Gran Turismo Sport”. Hệ thống treo chủ động (PASM) đã được tinh chỉnh đặc biệt. Khung gầm cũng được hạ xuống 15 mm so với tiêu chuẩn để tăng tính ổn định và linh hoạt khi vận hành. Hệ thống treo khí nén chủ động là trang bị tùy chọn cho phép khung gầm hạ thấp thêm 10mm nữa. Kết hợp với bánh xe 20 inch tiêu chuẩn thiết kế RS Spyder và hệ thống phanh bằng gang có kích thước lớn (360 x 36 mm ở phía trước, 330 x 22 mm ở phía sau), Macan GTS 2020 mới gây ấn tượng bằng sự linh hoạt và phản hồi tức thời của một mẫu xe thể thao thực thụ. Việc giảm tốc độ có thể hiệu quả hơn nữa bằng tùy chọn hệ thống phanh cao cấp như Phanh phủ bề mặt (PSCB) với lớp phủ hợp chất Vonfram các-bua hoặc tùy chọn hệ thống Phanh Gốm Tổng Hợp của Porsche (PCCB). Về âm thanh, hệ thống ống xả thể thao tiêu chuẩn được tinh chỉnh dành riêng cho phiên bản GTS nhằm cung cấp cảm giác lái phấn khích hơn trên Macan GTS mới. Động cơ V6 dung tích 2,9 lít chính là nơi mang đến trải nghiệm âm thanh thể thao. Vị trí tăng áp đặt tại trung tâm cùng với hai bộ tăng áp được bố trí ở giữa hai hàng xy-lanh giúp Macan GTS có khả năng phản hồi trực tiếp một cách tối ưu. Mô-men xoắn cực đại đạt 520 Nm (tăng thêm 20 Nm) tại dải vòng tua từ 1,750 đến 5,000 vòng/phút. Phiên bản thể thao nhất của dòng xe Macan tiêu thụ 9,6 lít nhiên liệu trên 100 km, theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động bao gồm tính năng Hỗ Trợ Khi Tắc Đường, tính năng Hỗ Trợ Đỗ Xe bao gồm camera quan sát phía sau và tính năng Góc nhìn Toàn cảnh, sưởi kính chắn gió và tính năng lọc không khí bằng ion là những tùy chọn tăng cường sự an toàn và thoải mái. Giá xe Porsche Macan GTS phiên bản tiêu chuẩn là 4,28 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Porsche Macan GTS 2020 mới.

