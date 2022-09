"Soi" Porsche 911 Targa 4S mui trần hơn 11 tỷ đồng tại Việt Nam

Mực dù ở thời điểm hiện tại, việc đặt mua một chiếc Porsche 911 Targa 4S mui trần theo diện chính hãng gặp phải một rào cản lớn nhất chính là thời gian đợi chờ xe khá dài do lượng đơn đặt hàng quá lớn. Tuy nhiên, các khách hàng đam mê dòng xe thể thao mui trần Porsche 911 992 Targa thế hệ mới vẫn có thể "đặt gạch" chiếc xe này ở các đại lý hoặc nhà nhập khẩu tư nhân không chính hãng để sớm có xe hơn. Chiếc Porsche 911 Targa 4S tại Việt Nam này được đại lý tư nhân mang về, ngoại thất xe được trang bị màu sơn xám Agate Grey có giá hơn 80 triệu đồng. Đầu xe nổi bật với thiết kế quen thuộc của dòng xe 911 với cụm đèn pha hình tròn, đây là hệ thống đèn pha LED ma trận PDLS Plus có giá hơn 188 triệu đồng. Phần cản trước khác biệt với tùy chọn bodykit SportDesign sơn đen có giá 361 triệu đồng mang đến thiết kế thể thao hơn. Vì là phiên bản Targa nên xe được trang bị cột B cải tiến với khả năng chống đỡ và bảo vệ người lái cùng phần kính bao bọc phía sau. Phần mui có thể đóng mở trong khoảng 19 giây. Xe được trang bị bộ mâm RS-Spyder có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, bộ mâm này được sơn màu xám ăn nhập với diện mạo ngoại thất của xe. Tính riêng bộ mâm này đã tiêu tốn của chủ sở hữu số tiền khoảng 151 triệu Đồng. Phía sau của chiếc xe cũng được trang bị cản sau trong gói SportDesign. Các dòng chữ xung quanh xe được chủ nhân lựa chọn gam màu đen để trở nên nổi bật hơn. Hệ thống ống xả thể thao được trang bị có giá hơn 168 triệu đồng mang đến âm thanh phấn khích và cảm xúc hơn. Hệ thống đèn hậu LED được trang bị loại đèn hun khói, cánh gió có thể đóng mở quả một nút bấm ở trong xe. Nội thất của xe trang bị chất liệu da cao cấp màu đen cho toàn bộ khoang nội thất, đồng hồ Sport Chrono có nền xám “tone sur tone” với màu sắc ngoại thất của xe. Thương hiệu cũng trang bị thêm cho xe bộ dây an toàn màu đỏ nổi bật trên nền màu đen giản đơn của nội thất xe. Ghế ngồi là dạng ghế Sport Seat Plus có thể chỉnh điện 18 hướng. Porsche vẫn giữ lại những thiết kế đặc trưng như bảng đồng hồ với năm đồng hồ tròn, vô lăng ba chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, đồng hồ cơ đặt giữa bảng táp lô. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch được đặt phía trên cửa gió, bên dưới là một số nút chức năng được thiết kế độc đáo. Porsche 911 Targa 4S sử dụng động cơ boxer 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép. Khối động cơ này sản sinh công suất 444 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Với sức mạnh này, 911 Targa 4S sẽ tốn 3,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h và tốc độ tối đa ở mức 304 km/h. Tất cả những chiếc Targa đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm công nghệ kiểm soát lực kéo Porsche Traction Control Management (PTM) tiêu chuẩn. Xe sử dụng hộp số PDK 8 cấp và khách hàng cũng có thể lựa chọn hộp số sàn 7 cấp mới ra mắt gần đây, đi cùng gói nâng cấp Sport Chrono. Gói nâng cấp này sẽ đi kèm công nghệ InnoDrive với khả năng hoạt động như hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, cùng với đó là công nghệ nâng hạ gầm thông minh khi qua gờ giảm tốc. Xe cũng sở hữu công nghệ quản lý hệ thống treo thích ứng PASM, nhiều chế độ lái khác nhau, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus),… Mức giá xe Porsche 911 Targa 4S mui trần thế hệ mới này được đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 11 tỷ đồng. Video: Khám phá Porsche 911 Targa 4GTS tại Đà Lạt.

