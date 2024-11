"Soi" Nissan GT-R50 giới hạn cực hiếm, triệu đô được rao bán

Lần đầu tiên được giới thiệu dưới dạng Concpet vào năm 2018, Nissan GT-R50 đã được biết đến là một mẫu xe thể thao Nhật Bản có thiết kế khác biệt. Sau đó, mẫu xe Nissan GT-R50 thương mại đã được đưa vào sản xuất vào cuối năm 2020, với tổng cộng 19 chiếc được chế tạo. Dựa trên GT-R Nismo, Nissan GT-R50 bản giới hạn sử dụng các tấm thân xe độc đáo của hãng chuyên thiết kế xe Italdesign, mang lại cảm giác hiệu năng cao cũng như thiết kế khí động học khác biệt. Vì chỉ có 19 chiếc, việc sở hữu chiếc xe trong bộ sưu tập không phải một điều dễ dàng. Hiện tại, một chủ sở hữu xe đã quyết định rao bán mẫu xe độc đáo này, mở ra cơ hội sở hữu “hàng hiếm” cho những nhà sưu tập xe. Chiếc GT-R50 thứ 11 được chế tạo được bán lại thông qua đại lý xe cũ Legendary Motorcar Company, một đại lý xe cũ độc đáo ở Ontario, Canada. Chiếc xe này được trang bị lớp sơn Liquid Silver tùy chọn trị giá 27.000 Đô và cánh gió sau thủy lực tùy chọn trị giá 38.000 Đô. Chiếc xe này cũng đồng thời ở tình trạng rất tốt khi gần như chủ xe không cầm lái chiếc xe này kể từ khi chủ sở hữu ban đầu nhận xe vào năm 2021. Legendary Motorcar Company không niêm yết giá xe Nissan GT-R50 hàng hiếm này nhưng có thể chắc chắn rằng chiếc xe sẽ được bán với giá cao hơn nhiều lần so với một chiếc GT-R thông thường. Giá bán lẻ đề xuất ban đầu cho chiếc xe này là 1.165.000 Đô, tuy nhiên sau 3 năm kể từ khi xuất xưởng với số lượng hạn chế, chắc chắn mức giá bán lại sẽ còn cao hơn so với giá bán ban đầu. Nissan GT-R50 được trang bị động cơ V6 dung tích 3,8 lít tăng áp kép. Khối động cơ này sản sinh công suất cực kì ấn tượng lên đến 710 mã lực và mô-men xoắn tối đa 780 Nm. Kết hợp với khối động cơ đầy mạnh mẽ chính là hộp số ly hợp kép 6 cấp. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép sáu cấp, ngoài ra xe còn có bộ giảm xóc Bilstein DampTronic, hệ thống phanh Brembo và lốp Michelin Pilot Super Sport hỗ trợ khả năng vận hành hiệu năng cao của xe. Về nội thất, chiếc xe vẫn mang thiết kế của một chiếc GT-R thông thường ngoại trừ một số điểm nhấn màu đỏ dọc theo những nơi như ghế ngồi, bảng điều khiển và viền lỗ thông hơi. Xe được trang bị bộ ghế hàng đầu với lưng carbon có thể đóng gập linh hoạt giúp người dùng dễ dàng ra vào hàng ghế sau. Không chỉ dừng lại ở việc là một mẫu xe được sản xuất cực kì giới hạn, mỗi chiếc xe sẽ là một tác phẩm được chế tạo theo yêu cầu cũng như sở thích của chủ sở hữu, chính điều này đã làm cho những chiếc GT-R50 trở nên cực kì độc đáo, khác biệt. Ông Michael Carcamo, Giám đốc phụ trách mảng Xe thể thao và Nismo của Nissan cho biết: “Khách hàng của chúng tôi đã được tận hưởng trải nghiệm cá nhân hóa do Italdesign cung cấp”. Đồng thời, ông còn nói thêm: “Mỗi chiếc xe sẽ trở thành một kiệt tác thực sự”. Video: Giới thiệu Nissan GT-R50 đặc biệt của Italdesign.

