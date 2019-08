Soi MPV "sang chảnh" Toyota Majesty chỉ từ 1,28 tỷ đồng

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, mẫu xe Toyota Majesty 2020 mới tại Thái Lan có giá bán từ 1,709 triệu baht (khoảng 1,28 tỷ đồng) với bản tiêu chuẩn, 1,899 triệu baht (khoảng 1,42 tỷ đồng) với bản Premium và biến thể Grande hàng đầu có giá lên tới 2,199 triệu baht (tương đương 1,65 tỷ đồng). Tại Úc, Toyota Majesty 2020 mới được bán ra với tên gọi Granvia, mẫu xe van cao cấp của Nhật được xây dựng dựa trên thế hệ mới nhất của xe van Toyota Hiace - ra mắt lần đầu tiên hồi đầu năm nay. Như đã nói, phiên bản phổ thông của Majesty là Commuter, mẫu xe này được phân thành hai kiểu: Normal/Standard Roof và Long/High Roof, với kích thước dài x rộng x cao là 5.265 x 1.950 x 1.990 mm (chiều dài cơ sở 3.210 mm). Majesty được phát triển từ bản Standard Roof. Với những số đo kể trên, Toyota Majesty dài hơn 320 mm, rộng hơn 100 mm và cao hơn 95 mm so với Alphard và Vellfire. Trục cơ sở của Majesty cũng nhỉnh hơn 210 mm so với hai mẫu MPV sang trọng còn lại. Kích thước của Majesty đánh bại cả đối thủ Hyundai Starex. Cung cấp sức mạnh cho Majesty là động cơ dầu diesel tăng áp 1GD-FTV dung tích 2.8 lít 4 xi-lanh tương tự như trên Hilux, sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm trong khoảng tua máy từ 1.600 - 2.200 vòng/phút. Được thiết kế để sử dụng nhiên liệu dầu diesel sinh học B20, khối động cơ này ghép nối với hộp số tự động 6 cấp. Toyota Majesty được trang bị hệ thống treo MacPherson ở phía trước và loại 4 liên kết ở phía sau, cả hai trục trước/sau đều có các thanh giằng ổn định, trong khi mỗi bánh xe hợp kim 17 inch (bọc trong lốp 235/60) đều đi kèm với phanh đĩa. Về tính năng, xe sở hữu đèn pha, đèn ngày và đèn hậu LED, chiếu sáng đèn pha tự động, cần gạt nước mưa cảm biến, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mạ crôm, cửa trượt điện kép, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, bảng đồng hồ Optitron với màn hình đa thoogn tin 4,2 inch, điều hòa tự động với nano-e và các cửa gió điều hòa cho mọi hàng ghế, đèn viền nội thất nhiều lựa chọn và tấm che nắng cho cửa số hàng ghế thứ hai, thứ ba. Hệ thống giải trí của Toyota Majesty bao gồm một màn hình cảm ứng 7 inch đặt ở trung tâm, có kết nối Bluetooth, định vị chỉ đường, dàn âm thanh 12 loa và hệ thống viễn thông T-Connect của Toyota Thái Lan. Về bố cục nội thất, Majesty vẫn là một chiếc xe bốn hàng ghế, 11 chỗ ngồi được chia theo cấu hình 3-2-2-4. Tất cả các ghế đều được bọc da, trong đó hai ghế ông chủ ở hàng ghế thứ hai là được chăm chút nhiều nhất với tựa đầu bổ sung, đệm cho bắp chân, tích hợp chức năng massage và có thể chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba cũng có thể chuyển thành loại cá nhân bằng cách bỏ tay vịn ở giữa xuống. Cuối cùng, hàng ghế thứ tư có 4 tựa đầu và dây đai an toàn, gập 50:50 để cất gọn khi không dùng đến. Đối với những chiếc Toyota Majesty sơn màu trắng ngọc trai ở bên ngoài, khoang cabin của chúng sẽ mang tông đen, trong khi, những chiếc có ngoại thất là màu đen thì nội thất bên trong sẽ có màu đen tương đồng hoặc be. Về công nghệ, mẫu xe MPV Toyota Majesty mới được cung cấp với một loạt tính năng an toàn theo tiêu chuẩn, như hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, VSC, vi sai chống trượt điện tử, hỗ trợ leo dốc, phát tín hiệu dừng khẩn cấp và hệ thống giám sát áp suất lốp. Tuy nhiên đáng chú ý hơn là bộ an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình chủ động qua ra-đa, chùm chiếu sáng cao tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và camera hỗ trợ đỗ xe. Xe có 9 túi khí, trong đó có 1 túi khí bảo vệ đầu gối lái xe. Video: Chi tiết MPV Toyota Majesty hoàn toàn mới.

