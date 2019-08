Toyota 4Runner 2020 có thêm tính năng gì để "kênh" giá?

Để trấn an các fan, hãng xe Nhật Bản nâng cấp nhẹ Toyota 4Runner 2020 mới, bổ sung trang bị tiêu chuẩn như màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch mới hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, thêm hai cổng USB. Tính năng an toàn cũng được bổ sung, gồm cảnh báo va chạm trước, phanh trước tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, và pha tự động. Trang bị mới cũng đồng nghĩa với giá bán 4Runner 2020 tăng thêm. CarsDirect cho biết giá xe Toyota 4Runner mới từ 37.140 USD (khoảng 861 triệu đồng) đã bao gồm cả phí giao xe tại thị trường Mỹ, tăng trung bình 800 USD so với model 2019. Các bản đời cao nới rộng khoảng cách tăng giá. SR5 Premium, TRD Off-Road và TRD Off-Road Premium tăng giá lần lượt thêm 2.100 USD, 1.280 USD và 2.100 USD so với bản hiện tại. Riêng phiên bản Toyota 4Runner TRD Pro 2020 tăng giá mạnh nhất. Nếu cộng cả phí giao xe, giá bán bản này tại Mỹ là 50.885 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng), tăng gần 3.000 USD so với model 2019. Ngoài hệ thống thông tin giải trí mới và gói tính năng an toàn, TRD Pro được bổ sung gói trang bị tiêu chuẩn, gồm kiểm soát nhiệt độ tự động, chìa khóa điều khiển từ xa với khởi động bằng nút bấm, hệ thống xả đặc trưng TRD. Với việc hỗ trợ thêm Apple CarPlay và loạt tính năng tiêu chuẩn, giá bán 4Runner 2020 được nhận xét hợp lý. Tuy nhiên, nếu không quá chú trọng các tính năng này, người dùng có thể chọn Toyota 4Runner 2019 với giá mềm hơn. Video: Xem chi tiết Toyota 4Runner 2020 mới.

