"Soi" Mercedes-AMG GT S Edition 1 hơn 8 tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ

Chiếc xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 xuất hiện trong bài viết này thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, người đồng thời sở hữu rất nhiều mẫu xe hàng hiếm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Điểm thú vị về mẫu siêu xe Mercedes-Benz này nằm ở việc đây chính là chiếc AMG GT S Edition 1 đầu tiên cập bến Việt Nam vào năm 2015. Trước đây, xe từng sở hữu lớp sơn màu xám mờ nam tính sau đó được sơn lại hoàn toàn sang màu trắng, tuy nhiên mới đây mẫu xe này cũng được đổi sang biển kiểm soát của thủ đô Hà Nội. Mới đây nhất, trong lần hiếm hoi ra đường, chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 hàng hiếm này đã bị bắt gặp tại một garage ở quận 7. Xe khoác trên mình lớp áo màu xanh quân đội thường thấy trên các mẫu xe thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. So với phiên bản tiêu chuẩn AMG GT S, AMG GT S Edition 1 được hãng xe Đức nâng cấp cả nội – ngoại thất xe bằng việc áp dụng chất liệu sợi carbon có khối lượng siêu nhẹ vào thân xe. Nóc kính Panorama tiêu chuẩn được thay thế bằng chi tiết làm từ sợi carbon, líp carbon phía trước được làm to hơn so với AMG GT S, ốp sợi carbon cho gương chiếu hậu và bộ khuếch tán gió sau. Chụp ống xả kép sơn đen mạnh mẽ thay cho lớp sơn bạc như phiên bản tiêu chuẩn. Khác biệt đáng chú ý nhất trên phiên bản Edition 1 là chiếc cánh gió to bản màu đen ở phía sau. Chiếc cánh gió này có tác dụng giúp tăng độ bám đường cho thân xe nhưng đồng thời cũng làm tăng tính thể thao cho Mercedes-AMG GT S Edition 1 và giúp ngoại hình của xe trông giống một chiếc xe đua thực thụ. Nội thất của AMG GT S Edition 1 cũng được trang bị gói carbon với một số chi tiết như bảng táp-lô, bệ trung tâm và bệ cửa ra vào đều được làm từ vật liệu cùng tên. Ngoài sợi carbon, nội thất trong khoang lái đều được bọc với da Nappa và Dynamica cao cấp. Vô-lăng của xe được khắc lên dòng chữ “Edition 1” để phân biệt với phiên bản tiêu chuẩn. Vào thời điểm được nhập về Việt Nam, giá xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 bán chính hãng là hơn 8,5 tỉ đồng, cao hơn 300 triệu so với chiếc AMG GT S tiêu chuẩn. Cách đây không lâu, Mercedes-Benz Việt Nam đã mang về nước phiên bản mạnh mẽ AMG GT R với giá bán rơi vào khoảng 11,9 tỉ Đồng, điều này càng làm đa dạng những phiên bản của dòng xe kế nhiệm chiếc SLS AMG tại Việt Nam. Video: Cận cảnh Mercedes AMG GTS Edition One tại Sài Gòn.

Chiếc xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 xuất hiện trong bài viết này thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, người đồng thời sở hữu rất nhiều mẫu xe hàng hiếm của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Điểm thú vị về mẫu siêu xe Mercedes-Benz này nằm ở việc đây chính là chiếc AMG GT S Edition 1 đầu tiên cập bến Việt Nam vào năm 2015. Trước đây, xe từng sở hữu lớp sơn màu xám mờ nam tính sau đó được sơn lại hoàn toàn sang màu trắng, tuy nhiên mới đây mẫu xe này cũng được đổi sang biển kiểm soát của thủ đô Hà Nội. Mới đây nhất, trong lần hiếm hoi ra đường, chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 hàng hiếm này đã bị bắt gặp tại một garage ở quận 7. Xe khoác trên mình lớp áo màu xanh quân đội thường thấy trên các mẫu xe thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. So với phiên bản tiêu chuẩn AMG GT S, AMG GT S Edition 1 được hãng xe Đức nâng cấp cả nội – ngoại thất xe bằng việc áp dụng chất liệu sợi carbon có khối lượng siêu nhẹ vào thân xe. Nóc kính Panorama tiêu chuẩn được thay thế bằng chi tiết làm từ sợi carbon, líp carbon phía trước được làm to hơn so với AMG GT S, ốp sợi carbon cho gương chiếu hậu và bộ khuếch tán gió sau. Chụp ống xả kép sơn đen mạnh mẽ thay cho lớp sơn bạc như phiên bản tiêu chuẩn. Khác biệt đáng chú ý nhất trên phiên bản Edition 1 là chiếc cánh gió to bản màu đen ở phía sau. Chiếc cánh gió này có tác dụng giúp tăng độ bám đường cho thân xe nhưng đồng thời cũng làm tăng tính thể thao cho Mercedes-AMG GT S Edition 1 và giúp ngoại hình của xe trông giống một chiếc xe đua thực thụ. Nội thất của AMG GT S Edition 1 cũng được trang bị gói carbon với một số chi tiết như bảng táp-lô, bệ trung tâm và bệ cửa ra vào đều được làm từ vật liệu cùng tên. Ngoài sợi carbon, nội thất trong khoang lái đều được bọc với da Nappa và Dynamica cao cấp. Vô-lăng của xe được khắc lên dòng chữ “Edition 1” để phân biệt với phiên bản tiêu chuẩn. Vào thời điểm được nhập về Việt Nam, giá xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 bán chính hãng là hơn 8,5 tỉ đồng, cao hơn 300 triệu so với chiếc AMG GT S tiêu chuẩn. Cách đây không lâu, Mercedes-Benz Việt Nam đã mang về nước phiên bản mạnh mẽ AMG GT R với giá bán rơi vào khoảng 11,9 tỉ Đồng, điều này càng làm đa dạng những phiên bản của dòng xe kế nhiệm chiếc SLS AMG tại Việt Nam. Video: Cận cảnh Mercedes AMG GTS Edition One tại Sài Gòn.