Vén màn Hyundai Creta N Line 2024, dùng chung động cơ Accent

Hyundai Creta phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi đầu tháng 1/2024. Chẳng bao lâu sau đó, thương hiệu Hàn Quốc đã bổ sung phiên bản N Line với thiết kế thể thao hơn cho dòng SUV cỡ B này. Theo kế hoạch, Hyundai Creta N Line 2024 mới sẽ chính thức được bày bán tại Ấn Độ vào ngày 11/3 tới đây. Trước thời điểm đó, hãng Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Creta N Line. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe SUV Hyundai Creta N Line 2024 sở hữu ngoại hình thể thao hơn so với bản thường. Điểm nhấn của mẫu xe này là màu sơn ngoại thất xanh đậm đặc trưng của thương hiệu N thuộc hãng Hyundai. Nổi bật trên nền sơn là những chi tiết màu đỏ chạy dọc từ cản trước đến cản sau.Tiếp theo đó là cản trước, cản sau và lưới tản nhiệt với thiết kế hầm hố hơn bản thường.Vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu, cùm phanh màu đỏ, bộ khuếch tán gió phía sau,cánh gió mui cỡ lớn hơn và 2 đầu ống xả cũng được bổ sung cho mẫu xe này. Logo N Line xuất hiện nhiều nơi trên xe như lưới tản nhiệt, chắn bùn trước và cửa cốp sau, giúp khách hàng dễ dàng phân biệt với Hyundai Creta 2024 thông thường. Bên trong xe, mẫu SUV hạng B này cũng có những điểm nhấn màu đỏ như viền màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa và cần số. Vô lăng và ghế đều đi kèm chỉ khâu màu đỏ.Thêm vào đó là vô lăng và cần số khác biệt so với bản thường. Cần số của xe có thiết kế ngắn và gọn gàng hơn. Không có gì ngạc nhiên khi Hyundai Creta N Line 2024 có đủ trang bị của dòng SUV cỡ B này như đèn pha/cần gạt nước tự động, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Hệ thống điều hòa tự động đi kèm lọc không khí, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh Bose, phanh tay điện tử, rèm che nắng ở hàng ghế sau, tính năng ngả ghế cho hàng ghế thứ hai,... Các tính năng an toàn chủ động ADAS như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường cũng sẽ được trang bị cho Hyundai Creta N Line 2024. Bên cạnh đó là 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và phanh đĩa trên cả 4 bánh. "Trái tim" của Hyundai Creta N Line 2024 tại Ấn Độ là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, cho công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện hãng Hyundai bắt đầu nhận cọc cho Creta N Line mới ở thị trường Ấn Độ. Giá xe Hyundai Creta N Line 2024 chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ cao hơn mức 1,1 - 2 triệu Rupee (khoảng 324 - 590 triệu đồng) của bản thường. Video: Giới thiệu Hyundai Creta N Line 2024.

