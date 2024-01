Hyundai Creta 2024 vừa ra mắt, sắp có thêm bản N Line thể thao

Vào hồi giữa tháng 1/2024, hãng Hyundai đã vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Creta ở thị trường Ấn Độ. Chưa đầy nửa tháng sau, Hyundai Creta 2024 bản N Line này cũng đã xuất hiện trên đường phố Ấn Độ. Chiếc Hyundai Creta N Line 2024 mới này bị bắt gặp khi đang tham gia một buổi quay và chụp ảnh quảng cáo. Điều này chứng tỏ ngày xe ra mắt thị trường Ấn Độ không còn xa. Đúng như cái tên N Line, phiên bản này sở hữu ngoại hình thể thao và ấn tượng hơn so với Hyundai Creta 2024 thông thường. Hai chiếc Hyundai Creta N Line 2024 bị bắt gặp tại Ấn Độ được sơn màu xanh đậm và xám nhám. Nổi bật trên nền sơn là những điểm nhấn màu đỏ chạy dọc từ cản trước đến cản sau. Cản trước, cản sau và lưới tản nhiệt của xe đều được thay đổi thiết kế theo hướng hầm hố hơn bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, Hyundai Creta N Line 2024 còn được trang bị bộ khuếch tán gió phía sau và 2 đầu ống xả. Vành la-zăng của xe có đường kính 18 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Nằm phía sau vành la-zăng là cùm phanh màu đỏ thể thao. Tiếp theo đó là logo N Line xuất hiện ở nhiều nơi như trên lưới tản nhiệt, chắn bùn trước và cửa cốp sau như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản thể thao hơn của Hyundai Creta 2024. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Creta N Line 2024 cũng có những điểm nhấn màu đỏ như viền màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa và cần số. Vô lăng và ghế đều đi kèm chỉ khâu màu đỏ. Chưa hết, Hyundai Creta N Line 2024 còn được trang bị vô lăng và cần số khác biệt so với bản thường. Trong đó, cần số của xe có thiết kế ngắn và gọn gàng hơn. Hyundai Creta N Line 2024 được dự đoán là sẽ có đủ những trang bị tốt nhất của dòng SUV cỡ B này như đèn pha/cần gạt nước tự động, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống điều hòa tự động đi kèm lọc không khí Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh Bose, phanh tay điện tử, rèm che nắng ở hàng ghế sau, tính năng ngả ghế cho hàng ghế thứ hai,... Các tính năng an toàn chủ động ADAS đương nhiên cũng sẽ được trang bị cho Hyundai Creta N Line 2024 như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và phanh đĩa trên cả 4 bánh. "Trái tim" của Hyundai Creta N Line 2024 tại Ấn Độ là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, cho công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện giá xe Hyundai Creta N Line 2024 tại Ấn Độ chưa được công bố. Trong khi đó, bản thường của xe có giá dao động từ 1,1 - 2 triệu Rupee (khoảng 324 - 590 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Creta N Line 2024 edition đặc biệt.

