"Soi" Ferrari F8 Tributo Novitec Rosso hơn 23 tỷ hàng độc ở Sài Gòn

Tại triển lãm Geneva 2015, Ferrari 488 GTB từng được hãng xe nước Ý trình làng để thay thế cho 458 Italia. Sau 4 năm, mẫu xe này đã có hậu duệ là Ferrari F8 Tributo mới. Là thế hệ "kế nhiệm" của 488 GTB, Ferrari F8 Tributo dần được giới chơi xe tại Việt Nam ưa chuộng với ngoại thất hiện đại và bắt mắt hơn. Theo đó, chiếc Ferrari F8 Tributo trong bài được đưa về nước theo diện nhập khẩu chính hãng. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất đỏ Rosso Corsa, tương tự như chiếc của tay chơi Cường Đô la. Tuy nhiên, bên trong khoang nội thất xe có màu da bò sang trọng. Được biết, mới đây chủ nhân của chiếc Ferrari F8 Tributo trong bài đã mạnh tay chi tiền, bổ sung thêm nhiều chi tiết carbon trong gói độ Novitec Rosso cho “siêu ngựa” nước Ý. Chưa hết, người này còn trang bị cho Ferrari F8 Tributo cặp gương chiếu hậu có phong cách như xe đua GT3 và hệ thống ống xả của Akrapovic. So với 488 GTB, Ferrari F8 Tributo độ Novitec Rosso có kiểu dáng cứng cáp và thể thao hơn nhờ sở hữu nhiều đường cắt xẻ góc cạnh lấy cảm hứng từ chiếc 308 GTB. Đầu xe được thiết kế theo ngôn ngữ S-Duct (lần đầu xuất hiện trên 488 Pista) giúp tăng 15% lực ép xuống mặt đường so với 488 GTB. Nổi bật là đèn pha LED nằm ngang thanh mảnh, gọn gàng hơn, các khe hút gió mới giúp tăng tính khí động học. Thân xe có nhiều đường gân dập nổi. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép hình ngôi sao dạng xoay kích thước 20 inch, đi kèm lốp Pirelli P ZERO kích cỡ 245/35ZR20 ở bánh trước và 305/30ZR20 ở bánh sau. Tương tự 488 Pista, thân xe khí động học của F8 Tributo được Ferrari phát triển trực tiếp trên đường đua. Xe sở hữu bộ tản nhiệt mạnh mẽ phía trước hay khe hút gió làm mát động cơ đặt ở hai bên của cánh lướt gió thay vì hai bên sườn. Ở phía sau, nắp động cơ của F8 Tributo lại gợi nhớ đôi chút tới huyền thoại F40. Cụm đèn hậu là loại hai cặp đèn tròn mỗi bên đặc trưng của thương hiệu, phía bên dưới chúng ta sẽ bắt gặp hai ống xả hình tròn đẹp mắt. Cánh gió sau lấy cảm hứng từ chiếc 308 GTB. Siêu xe Ferrari F8 Tributo sở hữu khối động cơ V8 twin turbo dung tích 3.9L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Khối động cơ này cũng được chia sẻ trên phiên bản mui trần F8 Spider. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và vận tốc tối đa là 340 km/h. Video: Chi tiết Ferrari F8 độ Novitec Rosso siêu mạnh.

