Lynk & Co 09 - "anh em sinh đôi" Volvo XC90 từ 955 triệu đồng

Chỉ còn 2 ngày nữa cho đến thời điểm ra mắt chính thức, Lynk & Co đã bắt đầu công bố các thông tin chi tiết xoay quanh mẫu SUV này. Cụ thể, Lynk & Co 09 2021 mới có sẵn với tổng cộng 6 biến thể, trong đó ba biến thể là phiên bản động cơ mild-hybrid (MHEV) và còn lại là các biến thể động cơ plug-in hybrid (PHEV). Như đã biết, mẫu xe SUV Lynk & Co 09 về cơ bản có thể coi là “anh em sinh đôi” với Volvo XC90 khi chia sẻ chung nền tảng Scalable Premium Architecture (SPA). Mặc dù sở hữu kích thước tổng thể nhỉnh hơn đôi chút nhưng Lynk & Co 09 lại có cùng chiều dài trục cơ sở với XC90 ở mức 2.984mm. Một số nguồn tin trước đó cho biết rằng Lynk & Co 09 cũng sẽ dùng chung động cơ tăng áp 2.0L plug-in hybrid kết nối với hộp số tự động 8 cấp giống như XC90. Thiết lập này mang đến cho phiên bản PHEV sức mạnh 431 mã lực, thậm chí còn cao hơn 24 mã lực so với XC90 T8. Trong khi đó, theo công bố từ phía nhà sản xuất, phiên bản MHEV được trang bị động cơ T5 2.0L sản sinh công suất tối đa 254 mã lực và momen xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều thú vị là mặc dù có nhiều mối liên hệ với XC90 nhưng tốc độ tối đa của Lynk & Co 09 lại không bị giới hạn điện tử ở con số 180 km/h (như XC90). Theo đó, 09 MHEV và 09 PHEV có tốc độ tối đa lần lượt là 215 km/h và 230 km/h. Xe có sẵn với 2 cấu hình ghế ngồi là 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Theo kế hoạch, Lynk & Co 09 sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 20/10 sắp tới, quá trình giao xe bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2/2022.Giá xe Lynk & Co 09 2021 cũng chưa được tiết lộ chính thức của, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng mẫu SUV này sẽ có giá khởi điểm khoảng 270.000 NDT (khoảng 995 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV đầu bảng Lynk & Co 09 tại Trung Quốc.

Chỉ còn 2 ngày nữa cho đến thời điểm ra mắt chính thức, Lynk & Co đã bắt đầu công bố các thông tin chi tiết xoay quanh mẫu SUV này. Cụ thể, Lynk & Co 09 2021 mới có sẵn với tổng cộng 6 biến thể, trong đó ba biến thể là phiên bản động cơ mild-hybrid (MHEV) và còn lại là các biến thể động cơ plug-in hybrid (PHEV). Như đã biết, mẫu xe SUV Lynk & Co 09 về cơ bản có thể coi là “anh em sinh đôi” với Volvo XC90 khi chia sẻ chung nền tảng Scalable Premium Architecture (SPA). Mặc dù sở hữu kích thước tổng thể nhỉnh hơn đôi chút nhưng Lynk & Co 09 lại có cùng chiều dài trục cơ sở với XC90 ở mức 2.984mm. Một số nguồn tin trước đó cho biết rằng Lynk & Co 09 cũng sẽ dùng chung động cơ tăng áp 2.0L plug-in hybrid kết nối với hộp số tự động 8 cấp giống như XC90. Thiết lập này mang đến cho phiên bản PHEV sức mạnh 431 mã lực, thậm chí còn cao hơn 24 mã lực so với XC90 T8. Trong khi đó, theo công bố từ phía nhà sản xuất, phiên bản MHEV được trang bị động cơ T5 2.0L sản sinh công suất tối đa 254 mã lực và momen xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều thú vị là mặc dù có nhiều mối liên hệ với XC90 nhưng tốc độ tối đa của Lynk & Co 09 lại không bị giới hạn điện tử ở con số 180 km/h (như XC90). Theo đó, 09 MHEV và 09 PHEV có tốc độ tối đa lần lượt là 215 km/h và 230 km/h. Xe có sẵn với 2 cấu hình ghế ngồi là 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Theo kế hoạch, Lynk & Co 09 sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 20/10 sắp tới, quá trình giao xe bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2/2022. Giá xe Lynk & Co 09 2021 cũng chưa được tiết lộ chính thức của, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng mẫu SUV này sẽ có giá khởi điểm khoảng 270.000 NDT (khoảng 995 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV đầu bảng Lynk & Co 09 tại Trung Quốc.