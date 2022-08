"Soi" chi tiết Kia Morning MT 2022 bán từ 360 triệu tại Việt Nam

Với phiên bản MT có giá dễ chịu hơn, hãng xe Hàn kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Kia Morning 2022 mới đã được giới thiệu tại Việt Nam với 4 bản cao cấp là AT, AT Premium, X-Line và GT-Line cùng mức giá lần lượt là 379 triệu, 409 triệu và 439 triệu đồng. Tuy nhiên, các mẫu mới đều không được lòng người tiêu dùng do có giá quá cao, tiệm cận các dòng cỡ B. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho nhóm khách hàng kinh doanh, chạy dịch vụ, Thaco đã bổ sung phiên bản MT (số sàn) cho mẫu xe Morning 2022. Giá xe Kia Morning MT 2022 hiện có mức là 359 triệu đồng. Những mẫu Kia Morning MT 2022 về Việt Nam cũng đã có mặt tại đại lý của KIA THACO. Hiện tại, thông số kỹ thuật của xe vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, Morning MT 2022 được trang bị động cơ 1.25L, cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra, do là phiên bản giá rẻ nên các trang bị nội, ngoại thất của Kia Morning MT 2022 cũng chỉ ở mức cơ bản. Trong đó có thể kể đến đèn pha halogen, mâm xe 15 inch, gương chiếu hậu không tích hợp đèn xi-nhan… Phía bên trong, Morning 2022 sở hữu vô lăng thông thường không bọc da, các phím chức năng cũng đã bị lược bỏ. Xe không có màn hình cảm ứng giải trí, thay vào đó là cụm đồng hồ có màn hình đa thông tin ở chính giữa… Bên cạnh các phiên bản Kia Morning đời mới, Kia Việt Nam vẫn bán song song cả mẫu cũ. Giá xe Kia Morning đời cũ chỉ dao động từ 304 triệu - 383 triệu đồng và được lắp ráp trong nước. Việc đưa thêm về phiên bản mới, kèm với đó là giá bán khởi điểm hấp dẫn có thể giúp Morning lấy lại vị thế trong phân khúc. Tại Việt Nam, đối thủ của Kia Morning hiện tại chỉ còn Hyundai Grand i10, do các dòng như Toyota Wigo, Honda Brio và VinFast Fadil đều đã rời bỏ thị trường. Chính vì vậy, Hyundai Grand i10 và Kia Morning sẽ là 2 dòng xe còn lại trong phân khúc này. Tuy nhiên sự lên ngôi của các dòng xe gầm cao, mpv giá rẻ và các dòng xe hạng B đang hấp dẫn khách hàng Việt, khiến doanh số hai dòng xe này rất khó tăng trưởng trở lại. Video: Chi tiết Kia Morning thế hệ mới tại Việt Nam.

