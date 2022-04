Cận cảnh Kia Morning MT "ngon, bổ, rẻ" chỉ 275 triệu tại Việt Nam

Những ngày gần đây, hàng loạt đại lý đang chào bán xe KIA Morning MT với mức giá cực sốc. Mua xe KIA Morning MT cỡ nhỏ tại thời điểm này, khách hàng chỉ cần chi số tiền 275 - 279 triệu đồng. So với giá niêm yết trước đây (304 triệu đồng), giá xe KIA Morning MT hiện đã giảm 25 - 29 triệu đồng. Ngoài ra, mua xe tại thời điểm này, khách hàng còn được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Với những người đăng ký biển tỉnh, tổng chi phí lăn bánh chỉ khoảng 290 triệu đồng. Sự "mạnh tay" của các đại lý giúp Kia Morning MT số sàn hiện đang trở thành mẫu xe ôtô cỡ A chính hãng có giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Kia Morning thế hệ mới ra mắt thị trường Việt cuối 2020. Tuy nhiên, để tăng lợi thế về giá bán, nhà phân phối Thaco vẫn quyết định duy trì bán song song hai phiên bản cũ, mới. Kia Morning đời cũ có giá niêm yết 304 - 383 triệu đồng. Còn hai phiên bản mới đồng giá 439 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như VinFast Fadil, Kia Morning, Hyundai Grand i10,... mẫu xe hơi của KIA thương xuyên bán kèm chính sách ưu đãi. Kia Morning MT có kích thước tổng thể dài 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.490 mm, trục dài cơ sở 2.385mm, bán kính quay vòng 4.900 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 152 mm. Xe có trọng lượng 940 kg và dung tích bình xăng 35 lít. Trong khi đó, trang bị nội thất chỉ dừng ở mức cơ bản: Hệ thống giải trí CD 4 loa, ghế ngồi bọc da silini. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Vô lăng chỉnh 2 hướng, hai tông màu nhưng không bọc da. Xe sử dụng động cơ Kappa 1.25L tương tự các phiên bản cao cấp, sản sinh công suất cực đại 86 mã lực tại tốc độ vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 120Nm tại tốc độ tua máy 4.000 vòng/phút. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số sàn 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị nổi bật ở ngoại thất gồm: hệ thống đèn chiếu sáng halogen. Gương chiếu hậu gập cơ, chỉnh điện. Mâm làm làm từ vật liệu thấp kích thước 14 inch. Trên thực tế, để có mức giá rẻ như vậy, mẫu xe này đã loại bỏ những trạng bị cơ bản cần có trên một chiếc xe hơi hiện nay như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, túi khí,... Trang bị đắt giá nhất trên phiên bản này chính là khóa cửa trung tâm. Do ít trang bị, Kia Morning MT là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng kinh dịch vụ vận tải trong khu đô thị. Thế nhưng nhiều người không ngại chi thêm vài chục để sở hữu bản AT bởi bản này có thêm số tự động, phân phối lực phanh điện EBD, chống bó cứng phanh ABS. Video: Xe cỡ A - Kia Morning MT rẻ nhất phân khúc trang bị những gì?

