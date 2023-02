"Soi" BMW 3-Series lắp ráp Việt Nam, rẻ hơn xe nhập tới 770 triệu đồng

Mới đây, BMW AG đã ký kết hợp tác cùng tập đoàn Thaco triển khai lắp ráp dòng xe BMW 3-Series tại thị trường nội địa. Theo đó, mẫu xe BMW 3-Series lắp ráp tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, gồm 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport. BMW 3-Series 2023 lắp ráp tại Việt Nam sở hữu kích thước dài 4.709 mm, chiều rộng 1.827 mm, chiều cao 1.435 mm và trục cơ sở 2.851 mm. Các thông số này không có sự thay đổi so với xe nhập, đồng nghĩa với việc vẫn đảm bảo được sự trường dáng và không gian nội thất rộng rãi. Mẫu xe sedan hạng sang BMW 3-Series 2023 lắp ráp nhận khá nhiều nâng cấp nhằm gia tăng vẻ năng động, thể thao nhưng vẫn duy trì yếu tố sang trọng cốt lõi. Sự khác biệt giữa các phiên bản tập trung vào phần cản trước la-zăng và cản sau. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp BMW 330i M Sport 2023 mới sẽ được nâng cấp từ đèn chiếu sáng LED (Adaptive) lên Laser tiên tiến; bản tiêu chuẩn 320i Sport Line có la-zăng mới 18 inch thay vì 17 inch như trước đây, lưới tản nhiệt tự động đóng/mở tăng khả năng làm mát động cơ... Không thay đổi quá nhiều về thiết kế cũng như vật liệu, nhưng khoang nội thất BMW 3-Series lắp ráp vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có của thương hiệu xe sang đình đam Đức. Cùng với đó là vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn nhờ gói trang bị M Sport, phù hợp xu hướng chọn xe của tệp khách hàng trẻ tuổi hiện nay. Xe sở hữu loạt tiện nghi vô cùng tiên tiến ngay từ phiên bản tiêu chuẩn với hệ thống BMW Live Cockpit Plus, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; màn hình cảm ứng 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto; điều hòa tự động 3 vùng độc lập; đèn trang trí nội thất đổi màu; âm thanh Harman Kardon; màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD... Hệ thống an toàn trên BMW 3-Series 2023 lắp ráp Việt Nam cũng không có bất kỳ khác biệt nào so với xe nhập khẩu, bao gồm các tính năng: Kiểm soát hành trình Cruise Control; Hệ thống ổn định thân xe điện tử (DSC); Chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động... Ngoài ra, xe cũng được trang bị gương chiếu hậu trong & ngoài chống chói tự động; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant tích hợp camera lùi; Gạt mưa tự động; Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant; Lốp an toàn run-flat; Chìa khóa thông minh Comfort Access; Hệ thống 6 túi khí. BMW 3-Series 2023 sản xuất trong nước tiếp tục duy khối động cơ xăng I4, TwinPower Turbo, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau giống như xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, sức mạnh, vận tốc, thời gian tăng tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu và mức xả thải CO2 giữa các phiên bản có sự khác nhau.Giá xe BMW 3-Series lắp ráp Việt Nam cho 3 phiên bản gồm 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport niêm yết lần lượt là 1,399 tỷ đồng, 1,549 tỷ đồng và 1,719 tỷ đồng. Như vậy, so với sản phẩm nhập khẩu trước đây, BMW 3-Series 2023 lắp ráp đã không còn bản 320i Sport Line Plus, mà thay vào đó là bản 320i M Sport. Đồng thời, giá xe BMW 3-Series sản xuất trong nước cũng rẻ hơn xe nhập nhiều nhất lên tới 770 triệu đồng. Như vậy, mức giá bán BMW BMW 3-Series lắp ráp Việt Nam chính thức được THACO ấn định được xem là khá hời - điều này cũng sẽ khiến cho "đối thủ" Mercedes-Benz C-Class vốn đang bán chạy nhất phân khúc hiện nay chắc sẽ phải dè chừng và giảm giá. Video: Chi tiết loạt xe BMW sẽ được lắp ráp tại Việt Nam.

