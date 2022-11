BMW 3-Series lắp ráp tại Việt Nam "giá mềm" chỉ từ 1,4 tỷ đồng?

Thông tin THACO sẽ chuyển một số dòng xe BMW lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu như hiện tại vốn cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Tuy nhiên điều này chỉ dừng lại ở mức “tin đồn” vì doanh nghiệp Việt cũng tương đối kín tiếng. Thế nhưng mới đây, một nguồn tin đồn nội bộ cho hay BMW 3-Series không những sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước mà còn đã có cả giá bán, chưa rõ đã chính thức chốt chưa nhưng chắc chắn sẽ rất "hot". Cụ thể, BMW 3-Series lắp ráp Việt Nam vẫn sẽ có 3 phiên bản nhưng bản 320i Sport Line Plus tầm trung sẽ được thay thế bằng bản 320i M Sport. Theo đó, thông tin mới nhận được cho hay bản 320i Sport Line tiêu chuẩn của BMW 3-Series bản lắp ráp trong nước sẽ có giá bán khoảng 1,4 tỷ đồng, bản 320i M Sport tầm trung có giá khoảng 1,55 tỷ đồng còn bản 330i M Sport cao cấp nhất có giá khoảng 1,7 tỷ đồng. So với xe nhập khẩu, mức giá xe BMW 3-Series lắp ráp CKD thấp hơn nhiều nhất tới 500 triệu đồng. Nếu giá bán chính thức được THACO ấn định như vậy, Mercedes-Benz C-Class vốn đang bán chạy nhất phân khúc sẽ phải dè chừng bởi hiện tại, giá bán của C-Class khởi điểm từ 1,669 tỷ và cao nhất lên tới 2,399 tỷ đồng. Cũng theo một số nguồn tin, mức giá dự kiến của BMW 320i Sport Line bản lắp ráp còn thấp hơn cả Toyota Camry (cao nhất 1,441 tỷ đồng). Dự đoán tất cả các phiên bản BMW 3-Series lắp ráp tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có thay đổi gì về trang bị so với xe nhập khẩu. Cụ thể trên bản BMW 330i M Sport cao cấp nhất, xe được trang bị gói M Sport bao gồm cản trước/sau thể thao hơn bản Sport Line, ngoài ra còn có mâm hợp kim 18 inch và phanh M hiệu suất cao. Bên cạnh đó, ngoại thất của BMW 3-Series còn có trang bị gây ấn tượng như lưới tản nhiệt tự động đóng/mở gia tăng khả năng làm mát động cơ, hệ thống đèn full LED trong đó cụm đèn trước được trang bị đèn LED thích ứng (Adaptive LED). Nội thất bản M Sport cũng có nhiều chi tiết khỏe khoắn hơn bản Sport Line như ghế ngồi thể thao, thảm sàn M, đai an toàn M, vô lăng M đi kèm lẫy chuyển số. Khu vực trung tâm có sự xuất hiện của màn hình giải trí 10,25 inch đặt nổi và tích hợp hệ điều hành BMW 7.0 có giao diện Tiếng Việt, đi kèm 16 loa Harman Kardon và camera 360 độ. Về khả năng vận hành, BMW 3-Series có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, phiên bản 320i được trang bị máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L đi kèm hộp số tự động 8 cấp cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300 Nm. Dự đoán phiên bản BMW 330i mới sẽ sử dụng máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L nhưng có thông số kỹ thuật tương ứng là 284 mã lực và 400 Nm, trang bị hộp số vẫn là loại tự động 8 cấp nhưng đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Video: Giới thiệu BMW 3-Series 2023 thế hệ mới.

