Skoda Kushaq 2025 chính thức ra mắt Việt Nam, "đối thủ" Kia Seltos

Skoda Kushaq tại Việt Nam mới xuất hiện gần đây trong danh mục sản phẩm Skoda. Xe ra đời năm 2021 và xuất xưởng từ nhà máy ở Ấn Độ. Kushaq thuộc phân khúc crossover cỡ B, dùng nền tảng MQB A0 IN (biến thể giá rẻ dành cho các thị trường đang phát triển). Tên xe có nguồn gốc từ chữ “Kushak” nghĩa là “vua” trong tiếng Phạn. Tại triển lãm VMS 2024, chiếc Skoda Kushaq 2025 mới chính là sản phẩm được hãng xe của cộng hoà Séc đặt làm trọng tâm (chứ không phải mẫu Kodiaq thế hệ mới) khi trưng bày đúng 1 xe duy nhất với khung kính bao quanh, không cho khách tham quan tiếp cận quá gần và do đó không thể quan sát kỹ nội thất bên trong. Chỉ biết rằng, hãng đã có kế hoạch lắp ráp mẫu xe này, thể hiện mong muốn tạo ra một sản phẩm chiến lược với giá dễ chấp nhận và có thể dễ tiếp cận số đông khách hàng. Kushaq sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Skoda. Đầu xe xuất hiện tản nhiệt lớn hình lục giác với nan dọc đặt giữa, viền tản nhiệt mạ chrome. Đèn trước giao diện 2 tầng kết nối trực tiếp với tản nhiệt, tích hợp thẳng đèn ban ngày hình chữ L ở viền bên. Xe có chiều dài 4.221 mm, chiều rộng 1.760 mm, chiều cao 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Thân xe sở hữu đường gân dập nổi khỏe khoắn, chạy dọc từ đầu xe đến đuôi xe. Giá chằng đồ gắn trần, mâm đa chấu kích thước 16 inch trên bản tiêu chuẩn và 17 inch sơn 2 màu trên bản cao cấp, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện tích hợp xi nhan là một số điểm nhấn chính tại hông. Đuôi xe xuất hiện đèn hậu LED hình chữ L, dòng chữ SKODA khổ lớn và cản sau ốp nhựa bạc. Trên bản xe đang lưu hành tại thị trường Ấn Độ, nội thất Skoda Kushaq được thiết kế khá hiện đại theo phong cách tối giản, gọn gàng phù hợp tầm giá. Táp lô thiết kế 3 tầng, đường viền mạ chrome chạy ngang qua táp lô. Vô-lăng 2 chấu, tích hợp một số phím chức năng và chỉnh 4 hướng. Trung tâm táp lô là màn cảm ứng 7 inch kết nối với 6 loa giải trí, điều hòa chỉnh tay có khe gió riêng cho hàng ghế sau. Bản cao cấp hơn dùng màn 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn viền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số 3,5 inch, hàng ghế sau có thể gập 60:40…. Tại các thị trường quốc tế, Skoda Kushaq được hãng cung cấp 2 loại động cơ xăng. Thứ nhất là máy 1.0L 3 xy-lanh 115 mã lực/178 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là loại 1.5L 4 xy-lanh 150 mã lực/250 Nm kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Hiện chưa rõ loại động cơ nào sẽ được trang bị cho Kushaq khi xe bán ra ở Việt Nam. Về an toàn, mẫu xe SUV Skoda Kushaq 2025 có mặc định 2 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm ứng đỗ xe phía sau, cân bằng điện tử ESC. Ngoài ra, bản cao nâng số túi khí lên 6 đồng thời có thêm camera lùi, Cruise Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay cảnh báo áp suất lốp. Video: Giới thiệu mẫu xe crossover Skoda Kushaq 2025 mới.

