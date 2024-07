Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2023 tại Việt Nam.

Cụ thể, tại một số đại lý Skoda Karoq và Kodiaq hiện đang được khuyến mãi lên đến 200 triệu đồng. Khuyến mãi này bao gồm cả chương trình ưu đãi chính hãng và chính sách hỗ trợ riêng của đại lý.

Trong tháng 7 này, cả hai dòng xe Skoda Kodiaq và Karoq đều được hãng ưu đãi lệ phí trước bạ. Cụ thể hơn, Skoda Karoq giảm 100% lệ phí trước bạ ở cả hai phiên bản Ambition 1.4 TSI và Style 1.4 TSI. Trong khi đó, Skoda Kodiaq giảm 50% lệ phí trước bạ ở bản Style 2.0 TSI và 100% ở bản Ambition 1.4 TSI.

Skoda Kodiaq và Karoq được đại lý "đại hạ giá" đến 200 triệu đồng.

Hiện Skoda Karoq có giá 999 triệu ở bản Ambition 1.4 TSI và 1,089 tỷ đồng ở Style 1.4 TSI. Do đó, ưu đãi lệ phí trước bạ của xe sẽ có giá trị tương đương 99 - 120 triệu với bản Ambition 1.4 TSI và 109 - 130 triệu đồng với bản Style 1.4 TSI, tùy tỉnh, thành đăng ký.

Giá bán của Skoda Kodiaq ở 2 phiên bản Ambition 1.4 TSI và Style 2.0 TSI lần lượt là 1,189 tỷ và 1,409 tỷ đồng. Như vậy, khi mua mẫu SUV hạng trung này trong tháng 7/2024, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền từ 119 - 142 triệu đồng ở bản Ambition 1.4 TSI và 70 - 84 triệu đồng ở bản Style 2.0 TSI.

Karoq có giá 999 triệu ở bản Ambition 1.4 TSI và 1,089 tỷ ở Style 1.4 TSI.

Chưa hết, cả hai mẫu xe của Skoda còn được gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bên cạnh đó là quà tặng bao gồm bộ phụ kiện chính hãng, bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 1 năm nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Bộ phụ kiện dành cho Skoda Kodiaq Ambition 1.4 TSI bao gồm tấm ốp bàn đạp ga & phanh, tấm ốp cửa xe, bậc bước chân hai bên và thảm sàn. 2 phiên bản của Skoda Karoq được tặng bộ phụ kiện tương tự nhưng có thêm bộ 4 mâm. Riêng Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI chỉ được tặng kèm tựa đầu hàng ghế sau.

Giá bán của Skoda Kodiaq ở 2 phiên bản Ambition 1.4 TSI và Style 2.0 TSI lần lượt là 1,189 tỷ và 1,409 tỷ đồng.

Skoda Karoq và Kodiaq đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023. Skoda Karoq là SUV cỡ C trong khi Kodiaq được định vị trong phân khúc SUV hạng D. Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu nên hai mẫu xe này có giá khá cao so với các đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Giá bán kém hấp dẫn, thiết kế khá kén khách và thương hiệu mới lạ khiến hai mẫu xe nhà Skoda chưa gây được tiếng vang ở thị trường Việt Nam.

Trong năm 2024 này, thương hiệu Skoda dự định sẽ giới thiệu thêm 2 mẫu xe nữa ở thị trường Việt Nam. Theo dự đoán, 2 mẫu xe này chính là Skoda Kushaq và Slavia. Nếu như Skoda Kushaq là SUV cỡ B thì Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B. So với bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq, hai mẫu xe mới này hứa hẹn sẽ có giá rẻ hơn.