Siêu xe McLaren 720S đọ dáng Rolls-Royce mạ vàng ở Hà Nội

Mới đây, hình ảnh của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom được mạ vàng 24k và độ phiên bản "Rồng" với giá 15 tỷ đồng, cùng với siêu xe McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam hiện đang được chào bán 11 tỷ đồng tại thủ đô Hà Nội đã thu hút sự chú ý không nhỏ của giới mê xe. Sau khi được vận chuyển ra Hà Nội, chiếc siêu xe McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam đã có dịp hội ngộ cùng cặp đôi Rolls-Royce Phantom mạ vàng 24k. Hiện tại thị trường Việt Nam có khoảng ba chiếc xe siêu sang Phantom đời cũ được chủ nhân cho mạ vàng các chi tiết ngoại thất. Đáng chú ý là cặp đôi Rolls-Royce Phantom mạ vàng 24k này có cùng ý tưởng độ lên bản Year of The Dragon chỉ có 33 chiếc trên thế giới nhưng cách thể hiện lại khác nhau. Trong đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mạ vàng 24k mang biển số Sài thành đang rao bán 15 tỷ đồng có logo "Rồng" giống với phiên bản Rolls-Royce Phantom Year of The Dragon hơn so với chiếc xe còn lại. Tuy nhiên, số lượng vàng 24k được mạ trên chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển Hà Nội lại nhiều hơn. Chưa hết, phần trên cùng lưới tản nhiệt của chiếc xe siêu sang này không chỉ đơn thuần được mạ vàng mà còn chạm khắc hình rồng rất tinh xảo. Một điểm tương đồng của cặp đôi Rolls-Royce Phantom này chính là biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng 24k rất ấn tượng. Cả hai chiếc Rolls-Royce Phantom “phiên bản rồng” mạ vàng 24k này đều thuộc thế hệ cũ. Bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ cũ này sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp. Vận tốc tối đa của chiếc xe siêu sang này là 250 km/h. Chiếc siêu xe McLaren 720S mới ra Hà Nội nguyên bản có màu sơn trắng Glacier. Xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn nhưng được chủ nhân cho dán thêm một số chi tiết bằng carbon. Hiện giới nhà giàu Việt sở hữu đến 6 chiếc siêu xe McLaren 720S mang các màu như cam McLaren, đỏ Memphis, tím Latana hay trắng Glacier. Sự có mặt của chiếc siêu xe McLaren 720S đầu tiên về Việt Nam ở Hà Nội đã nâng tổng số xe 720S tại đây lên con số hai. Trước đó là chiếc McLaren 720S màu đỏ Memphis về nước sát Tết Kỷ Hợi 2019. Đây cũng là lần thứ hai chiếc siêu xe McLaren 720S có màu sơn gốc là trắng Glacier xuất hiện ở Hà Nội. McLaren 720S sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới. Động cơ tạo ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, động cơ cho phép McLaren 720S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Chưa hết, McLaren 720S còn có thể tăng tốc từ 0-200 km/h trong 7,8 giây, 0-300 km/h trong 21,4 giây, hoàn thành quãng đường 400 mét trong 10,3 giây và cuối cùng là đạt vận tốc tối đa 341 km/h. Siêu xe McLaren 720S có ba chế độ lái là Comfort, Sport và Track. Video: Dân chơi Hà thành test pô siêu xe McLaren 720S.

