Siêu xe Lamborghini Aventador hơn 20 tỷ chính hãng ở Sài Gòn

Được ra mắt để thay thế mẫu Murcielago tại triển lãm Geneva Motor Show vào tháng 2/2011, Aventador nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông cũng như giới mộ điệu trên khắp thế giới. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 trong bài viết là chiếc Aventador chính hãng đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam. Xe đã được chủ nhân độ lại khá nhiều chi tiết hàng hiệu vô cùng độc đáo. Về thiết kế, "siêu bò" Aventador được lấy cảm hứng từ những mẫu máy bay chiến đấu tàng hình của không quân Mỹ, đặc biệt từ hai chiếc F-117A Nighthawk và F-22 Raptor. Chính vì vậy, ngoài ngôn ngữ mang đậm nét Lamborghini ở các góc cạnh và đường thẳng xung quanh xe, Aventador còn toát lên vẻ gì đó rất tương lai và không giống bất cứ một mẫu xe nào khác trên đường. Có thể thấy, chiếc Lamborghini Aventador chính hãng độc nhất này sở hữu được một biển số khá đẹp. Theo phong thuỷ, 8 có nghĩa là phát, 3 là tài. Biển số 888.38 có thể tạm dịch là biển "đại phát tài" Cặp đèn chiếu sáng dạng Full-Led với tạo hình đèn ban ngày chữ Y vô cùng nổi bật. Đèn xi-nhan gồm nhiều bóng nhỏ được đặt khéo léo bên trong choá đèn trung tâm. Ngay bên dưới là hai hốc hút gió to bản, góc cạnh và cực kỳ khoẻ khoắn. Nếu nhìn phần đầu xe, Aventador sẽ cho cảm giác giống một chiếc phi thuyền không gian hơn là một chiếc ô tô bốn bánh thông thường. Bước sang phần thân xe, Lamborghini Aventador LP700-4 mang trên mình bộ bodykit bằng sợi carbon từ Vorsteiner. Cặp gương ốp carbon cá tính và đúng điệu với tổng thể siêu xe. Bộ mâm Novitec x Vossen NV1 với vành to đi kèm lốp cực mỏng và bộ ổ khoá trung tâm giống kiểu của xe đua. Phần nắp động cơ nguyên bản cũng được thay mới hoàn toàn với việc nâng cấp lên loại làm bằng vật liệu carbon, cách điệu hình vây cá mập. Ở đuôi xe, cụm ống xả kép được thu gọn vào một ô ở trung tâm tạo cảm giác gọn gàng. Ngoài ra, chủ nhân của “siêu bò” còn đầu tư cho xe ống xả hiệu straight pipe do hãng độ Novitec sản xuất với giá không dưới 12.000 USD (tương đương khoảng 280 triệu đồng). Xe sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR, có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h. Giá xe Lamborghini Aventador LP700-4 khi ra mắt tại thị trường Việt Nam khoảng 22,5 tỷ đồng, tuy nhiên hiện nay do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 150% nên giá xe mới vào khoảng 33 tỷ đồng. Video: Lễ bàn giao Lamborghini Aventador LP700-4 chính hãng.

