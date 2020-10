SIêu xe Ferrari Monza không mui, độ hầm hố nhờ Novitec

Bộ đôi speedster của Ferrari được phát triển trên nền tảng của chiếc 812 Superfast với khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít đặt trước. Khối động cơ này cung cấp cho chiếc xe sức mạnh 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp với công nghệ của xe đua Công thức 1, nhờ đó, Ferrari Monza SP1 và SP2 có thể đạt tốc độ 100 km/h trong chỉ 2,9 giây và tốc độ tối đa mà xe đạt được là 300 km/h. Ferrari cho biết đây là chiếc siêu xe thương mại tạo cảm giác giống với một chiếc xe đua Công thức 1 nhất mà hãng từng sản xuất. Tuy nhiên, nếu sức mạnh 810 mã lực đó là chưa đủ “phê” thì gói nâng cấp mà Novitec vừa ra mắt sẽ giúp mẫu xe này đến gần với mục tiêu mà hãng xe Ý đề ra cho siêu xe speedster Monza SP1 của mình. Với gói độ này, Ferrari Monza SP1 và Monza SP2 sẽ có được công suất cực đại lên đến 844 mã lực tại vòng tua máy 8.450 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa đạt 780 Nm tại vòng tua máy 7.100 vòng/phút. Tất cả sự nâng cấp công suất này có được chỉ nhờ vào hệ thống ống xả mới và sẽ không cần can thiệp đến bộ ECU của xe. Sau khi được nâng cấp, Chiếc Monza sẽ có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 2,8 giây và vẫn có thể đạt được tốc độ tối đa 300 km/h. Hãng độ đến từ Đức cũng mang đến cho khách hàng ba tùy chọn hệ thống này, gồm hệ thống ống xả được làm bằng thép không gỉ, được làm bằng Inconel và đắt tiền nhất là bộ ống xả Inconel mạ vàng 999. Bộ pô độ bằng thép của Novitec sẽ giúp giảm cho mẫu xe này 9 kg khối lượng cho bộ không có khả năng tắt/mở và 5 kg cho bản có thể tắt/mở âm thanh. Bản ống xả bằng vật liệu Inconel sẽ giảm tổng cộng 11 kg cho loại không có van đóng/mở và 7 kg cho loại có van đóng/mở. Bộ ống xả mạ vàng 999 ngoài việc mang đến vẻ đẹp cho chiếc Monza còn giúp cách nhiệt cho hệ thống này tốt hơn so và nhẹ hơn so với các vật liệu cách nhiệt hiện hữu. Ngoài hệ thống ống xả giúp xe mạnh hơn, ngoại hình của chiếc Ferrari Monza cũng được nâng cấp với các tùy chọn mâm xe được Novitec hợp tác phát triển với thương hiệu Vossen. Bộ mâm này có thiết kế năm chấu đẹp mắt và có thể được tùy chọn bắt ốc khóa tâm cũng như bộ năm ốc tiêu chuẩn được làm bằng titan. Giống với những gói độ trước đây, khách hàng cũng có thể lựa chọn mua thêm bộ đệm bánh xe bằng nhôm cũng như tùy chọn đến 72 màu sơn mâm cho chiếc speedster của mình. Hệ thống treo của xe được nâng cấp với bộ lò xo mới cứng hơn. Cùng với việc mang đến tính ổn định tốt hơn khi vận hành, hệ thống treo mới của Novitec cũng tiện lợi hơn khi có khả năng nâng trục bánh trước lên thêm 35 mm so với tiêu chuẩn giúp chiếc xe dễ dàng di chuyển qua các gờ giảm tốc cũng như các cung đường xấu Cuối cùng, nội thất của Ferrari Monza SP1 và SP2 độ Novitec cũng có thể được bọc lại với màu sắc và chất liệu đúng theo yêu cầu của khách hàng. Có thể thấy, Novitec cũng đã rất tôn trọng ngoại thất mang tính biểu tượng của Ferrari khi không sửa đổi bất cứ chi tiết nào bên ngoài của mẫu xe này. Video: Ferrari Monza không mui, độ hầm hố nhờ Novitec.

